SEĆANJE NA FREDIJA MERKJURIJA: 27 godina od smrti i dalje hoda u svojim scenskim kostimima, a samo je ONA znala njegovu NAJVEĆU TAJNU

Smatraju ga najvećim rok glasom svih vremena. Prošlo je 27 godina od njegove smrti, a harizmatični pevač i dalje hoda u svojim scenskim kostimima. Kad god neko podigne sportski pehar, Fredi je tu.



Nijedna rok zvezda u poslednjih 27 godina nije se pojavila u ogrtaču od hermelina. Niti će. Kraljevski plašt pripada Frediju Merkjuriju, do današnjeg dana nezaboravljenom frontmenu britanske rok-grupe Kvin. Taj glas i danas odzvanja stadionima, proučava se i imitira. Niko više tako ne može da peva, niti da komponuje tako suverene melodije, ili napiše misteriozne stihove kao što su oni u pesmi "Bohemian Rhapsody". Britanija je prestala da bude imperija, ali je Merkjuri, dete iz njene kolonije, postao muzički imperator.

Talentovan, ekscentričan, teatralan, nakićen, duhovit, s pokretima baletskog igrača, nabildovani mačo s brkovima, gej ikona u srebrnom trikou, sklon da preteruje i karikira, toliko seksi, ovaj "ljubavnik života" kako mu piše na nadgrobnom spomeniku, mogao je sebi sve da dozvoli zbog tog anđeoskog glasa.

FARUK POSTAJE FREDI

Rodio se u Zanzibaru 1945, današnjoj Tanzaniji, kao Faruk Bulsara. Njegova porodica pripada Parsima, potomcima Persijanaca koji su izbegli u Indiju zbog svoje vere u proroka Zaratustru. Sultanat Zanzibar je bio britanski protektorat i Farukov otac je radio kao britanski činovnik, a majka Džer bila je domaćica. Sestra Kašmira rodila se šest godina nakon Faruka.



Rodio se sa četiri zuba više, koji su mu isturili prednje sekutiće do te mere da su ga u detinjstvu zvali Baki - "zuba". Rodio se i sa glasom od četiri oktave. Zbog takvog glasa nikada nije stavio nove zube, jer je smatrao da bi mu promenili pevanje. Ime Faruk promenio je u Fredi, skraćeno od Frederik, još dok je bio u britanskom internatu Sveti Petar u Indiji. Nakon zanzibarske revolucije, porodica beži u Veliku Britaniju, gde Fredi Bulsara postaje Fredi Merkjuri. Zašto Merkjuri? Zato što je Merkur planeta njegovog horoskopskog znaka Device, zato što je bio pokretljiv i nestalan kao živa (mercury), ali i zbog pesme "My Fairy King", u kojoj peva: "Majko Merkure, vidi šta si mi uradio".

Najzad, ime Fredi Merkjuri bilo je zvučno da zvučnije ne može biti, gotovo papagajski šareno i drečavo. Uostalom, o sebi je često govorio: "Hodaću zemljom kao pravi persijski kicoš." U zemlji dendija, persijski kicoš imao je idealan prolaz.

foto: Profimedia

PLANETARNA ZVEZDA

Prodavao je sekend hend odeću na ulicama Londona, isporučivao kofere na aerodromu, družio se s Eltonom Džonom i Dejvidom Bouvijem, dok nije upoznao Brajana Meja iz grupe Kvin. S njima će raditi sledeće dve decenije, do smrti 1991. Izdali su 15 albuma i bezbroj kompilacija, na kojima je Fredi pevač, kompozitor, tekstopisac i pijanista na mnogim najvećim hitovima grupe. Od progresivnog roka, hevi metala do gospela i diska, svoj prirodni bariton pretvorio je u tenor, čak i sopran, sa bogatom koloraturom i brzim vibratom.

Napisao je "Bohemian Rhapsody", "Somebody To Love", "We Are The Champions"... Od 17 najvećih hitova Kvina, 10 su Merkjurijevi. Ostao je poznat po živim koncertnim nastupima, a zaštitni znak mu je bio mikrofon sa slomljenim stubom, sa kojim je šetao po sceni. Od bezbrojnih koncerata sa svetskih turneja, ostaće besmrtni mnogi, a najviše Live Aid u Londonu 1985. i pesma "Barcelona" s operskom divom Monserat Kabalje.

Postao je planetarna zvezda takvih dimenzija da mu se praštao ekscentričan noćni život i ludovanja po gej distriktima evropskih prestonica. Stanovao je u raskošnoj kući Garden Lodž u zapadnom Londonu, gde je priređivao žurke u ogromnom vrtu. Živeo je intenzivno, do daske, sa svojim partnerima, mačkama, ali i sa ženom koju je najviše voleo dok nije shvatio da je gej - Meri Ostin.

LJUBAV ŽIVOTA

Meri Ostin i Fredi živeli su zajedno kao ljubavnici sedam godina. Trebalo je i da se venčaju kada je Meri primetila da on sve češće izlazi noću bez nje i da izbegava brak. Najzad joj je otvoreno priznao da je gej. Ostali su prijatelji, a Fredi joj je posvetio pesmu "Love Of My Life", što mu je i bila. Nikome se nije poveravao kao njoj. Čuvala mu je kuću, mačke, uspomene na vreme kada je bio heteroseksualac, putovala s njim i brinula o njemu kada se razboleo od side. Meri je i čuvar tajne gde se nalazi Fredijev pepeo.

Fredi je Meri voleo toliko da joj je ostavio Garden Lodž, imanje vredno 20 miliona funti, kao i devet miliona funti u novcu. Tražio je samo jedno: da nikome ne oda tajnu gde će položiti njegovu urnu. Bojao se da će ga neko otkopati i oskrnaviti mu grob. "Želim da počivam u miru", rekao joj je.

Ni 27 godina nakon njegove smrti, Meri nikome nije rekla gde je Fredijevo poslednje konačište. Čak ni njegovoj majci Džer.



Džer Bulsara nadživela je svog sina 25 godina i umrla u 94. godini. Fredi je bio čvrsto vezan za majku, koja ga je u svemu podržavala. Ponosila se svojom decom i slušala je sina na koncertima kad god je bio u blizini. Često su razgovarali na arapskom, a imala je neverovatan smisao za humor. Pevač je zbrinuo svoje roditelje i sestru, svestan da mu nije ostalo još mnogo od života.

foto: Profimedia

PEVAO DO POSLEDNJEG DAHA

Iako se videlo da kopni i da je bolestan, samo dan pre smrti, 24. novembra 1991, objavio je da boluje od side. Članovi benda su to davno znali, ali niko nije progovorio ni reč. Nekoliko meseci pre kraja, Fredi i Kvin su otišli u Švajcarsku da snime svoj poslednji album "Those Are The Days Of Our Lives".

Fredi nije imao vremena da čeka aranžmane i radi na tekstovima. Pevao je uz ritam mašinu. "Doturajte mi tekstove, pevaću kako znam, a vi posle s tim radite šta hoćete", rekao im je. Vratio se kući, odbio da prima dalju terapiju protiv HIV i uzimao je samo lekove protiv bolova. Zvanično je sahranjen na groblju u Kensingtonu, ali to je prazan grob.

Posle smrti je postao još popularniji, u rastućem trendu morbidoromantike. Po njemu su nazvali jednu sortu žutih ruža koje je obožavao i jedan asteroid. Trenutno gledamo igrani film "Boemska rapsodija", a šta će se dalje događati s Fredijem Merkjurijem, videćemo.

(Ljilja Jorgovanović, Foto:Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir