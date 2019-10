TAJKUN I KLAN UZDRMAĆE SRPSKU TV SCENU! Počelo snimanje dve premijerne domaće igrane serije u produkciji kuće Firefly

Ovih je dana otpočelo snimanje dve nove, premijerne srpske igrane serije u produkciji novopokrenute produkcijske kuće iz Beograda – Firefly. Reč je o serijama „Klan“ po scenariju i u režiji Bobana Skerlića i „Tajkun“ po scenariju Đorđa Milosavljevića i u režiji Miroslava Miše Terzića. Cilj ove kuće je proizvodnja i plasman serijskog programa višeg i zahtevnijeg profila, a što već u ova dva slučaja faktografija jasno sugeriše.

Serija Klan nastaje po scenariju Bobana Skerlića, poznatog po režiji filmova Do koske i Top je bio vreo; Skerlić i režira ovu seriju, čija je izvršna producentkinja Snežana van Houvelingen (kuća This and That Productions). Direktorka fotografija je Maja Radošević, zapažena po snimateljskom radu u slučaju filmova Vlažnost, Pored mene i Ajvar. Scenograf je iskusni Kiril Spaseski, kostimografkinja je Tanja Radišić, a seriju će montirati Đorđe Marković, između ostalog, montažer filmova Inkarnacija i Afterparti.

Ključne uloge tumače: Aleksandar Dimitrijević, Nedim Nezirović, Vladimir Kovačević, Nenad Popović, Mladen Sovilj, Ivan Zarić, Stojan Đorđević, Sava Stojanović, Uroš Jovčić, Miloš Tanasković, Miloš Petrović Trojpec, Dejan Karlečik, Feđa Štukan.

Sinopsis glasi: Dva provincijalna probisveta, uprkos brojnim preprekama, uspevaju da se svojim beskrupoloznim i surovim akcijama uzdignu u sam vrh podzemlja. Ubistvo Tigra, najvećeg mafijaškog bosa ovog dela Evrope uzdrmalo je do temelja srpsko podzemlje. Mnogi žele da zauzmu njegovo mesto, karte se ponovo dele, svi žele svoje parče plena i spremni su sve da urade da bi ga osvojili… Na marginama tog sveta, Šok i Paša, provincijalci i ne preterano uspešni sitni lopovi, tek počinju svoju karijeru koja će ih dovesti do neslućenih visina… Zamišljena kao dubok i do sada neviđen uvid u samo srce kriminalnih organizacija i njihovih mnogobrojnih poslova, ova savremena akciona drama furioznog ritma prati uzdizanje dva sitna kriminalca u svetu srpskog podzemlja. Ovo je njihov put, ovo je njihova priča.

Autor scenarija za seriju naslovljenu Tajkun je provereni Đorđe Milosavljević, a reditelj svih epizoda ove prve sezone je Miroslav Miša Terzić, reditelj hvaljenih i nagrađivanih filmova Ustanička ulica i Šavovi. Direktor fotografije je Radan Popović, između ostalog, snimateljeg čuvenih filmova Kako je propao rokenrol i Crni bombarder i stalni saradnik znamenitog američkog sineaste, Aleksandera Pejna. Scenografkinja je Sandra Subić, a kostimografi su Ašok Murti i Kristina Kostić.

Udarne uloge igraju: Dragan Bjelogrlić, Tihana Lazović, Vuk Jovanović, Bane Trifunović, Marko Baćović, Hana Selimović, Neven Bujić, Vanja Nenadić, Dubravka Kovjanić, Ivan Đorđević, Miloš Petrović Trojpec, Rade Marković, Minja Peković, Olga Odanović, Anita Mančić, Toni Mihajlovski, Jelena Đokić, Svetozar Cvetković, Gordana Gadžić, Miodrag Krivokapić, Vojo Brajović, Jovo Maksić, Feđa Stojanović, Bogdan Diklić, Bojan Žirović, Janko Volarić Popović, Peđa Bjelac…, a zanimljivo je da je manja uloga pripala i čuvenoj pevačici Bebi Dol.

Tajkun

Tajkun je zamišljen i opisan kao kombinacija trilera i porodične drame. U centru priče je Vladan Simonović, u Srbiji omražen zbog bogatstva koje je stekao tokom raspada Jugoslavije devedesetih godina prošlog veka. Ako je ranije iz senke mogao da upravlja svojom kompanijom, a donekle i privredom cele zemlje, političari na vlasti sada ga po potrebi stavljaju na svojevrsni stub srama, koristeći ga za jačanje svog političkog autoriteta. Istovremeno, isti političari sarađuju sa Simonovićevom konkurencijom i planiraju da sebe ili ljude iz svog najbližeg okruženja pretvore u novu klasu njima bespogovorno lojalnih tajkuna, sa prividno čistom prošlošću. Stoga pokušaj atentata na Simonovića neće od njega načiniti žrtvu u očima i političara i medija pod njihovom kontrolom. Naprotiv, taj napad samo će ga učiniti još više izolovanim i ranjivijim, pa će i istragu o atentatu morati da vodi sam. On je progonjen čovek prisiljen na drastične mere radi očuvanja sebe i svoje kompanije. Pored javnih i tajnih neprijatelja, on je sukobljen i sa sinom, ali i sa ostatkom porodice, koju na okupu u stvari održava njegovo bogatstvo.

Za očekivati je da veliku pažnju publike privuče dramska serija koja je trenutno u fazi priprema: Porodica je projekat nadahnut stvarnim ličnostima iz srpske skorašnje istorije i u svom fokusu ima bračni par Milošević-Marković. Ova serija će se usredsrediti na dane neposredno pre hapšenja bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, sve to dato kroz dramatizaciju istinitih događaja, a uz neophodne umetničke slobode koje će pomoći da se ova višeslojna priča sagleda iz više različitih uglova.

Pod rediteljskom palicom Olega Novkovića nastaje Močvara, triler u kome je glavna uloga pripala svetski priznatom Goranu Bogdanu – ova napeta policijska potraga za manijakalnim serijskim ubicom uvlači junake u spirale prevara, laži i tragičnih životnih iskušenja.

Dve prvopomenute će pred gledaoce stići tokom naredne godine, a produkcija Firefly uveliko radi na pripremi produkcije još nekoliko zanimljivih i privlačnih projekata, na kojima će takođe sarađivati sa probranim profesionalcima iz domena filmskog i televizijskog stvaralaštva.

Zoran Janković

