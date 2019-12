PROSLAVIO GA JE KONTROVERZNI BIZNISMEN IZ SREĆNIH LJUDI! Evo zašto je pokojni glumac ŽALIO Poparu kojeg je igrao

Poznati srpski glumac i književnik Zoran Rankić preminuo je u Beogradu, u 84. godini, posle duže i teške bolesti u staračkom domu.

Bio je najpoznatiji po ulogama Nikole Kalabića u mini TV-seriji „Poslednji čin“ i Žarka Popare u TV-seriji „Srećni ljudi“, emitovanim na TV Beograd i RTS-u.

Zoran Rankić je pre nekoliko godina opisao lik Popare i rekao šta misli o ulozi koja ga je proslavila.

"Popara laže, izmišlja, fantazira, pravi se važan. Ali ne na onaj grub i primitivan način kakvih ima likova u seriji. On ima nešto, po meni, prosto da ti ga bude žao. On je u oblacima, on izvodi predstavu za sebe", rekao je Zoran jednom prilikom.

"Poparu su volela deca najviše, to je najčudnije. Deca. Obožavali su me kao da sam dečiji glumac, kao Branka Kockicu. Nije trebao da bude sladak, trebao je da bude odvratan".

