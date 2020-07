ODREKLA SE POSLA KOJI IM JE DONOSIO MILIONE! Kortni Kardašijan odustala od rijalitija: To je za mene toksična sredina!

Kortni Kardašijan otkrila je zašto je odlučila da napusti porodični posao koji je svima doneo milione dolara.

Naime, Kortni je još prošle godine rekla da više neće učestvovati u snimanju njihovog rijaliti šoua “Keeping up with the Kardashians” koji se prikazuje već 13 godina.

foto: Profimedia

"Na snimanjima sam već dugih 13 godina, snimila sam punih 19 sezona i 6 spin off-ova. Međutim, to je postala toksična okolina za mene. Nisam se dobro osećala i više me to nije ispunjavalo kao pre. Nisam želela toliko vremena traćiti na snimanja i rijaliti" iskrena je bila Kortni.

Privatnost je, kako je rekla, nešto što jako ceni pa joj je pronalaženje privatnih trenutaka usred šoua jako teško.

"Ljudi su u zabludi kada misle da ne želim da radim, što, naravno, nije istina. Jednostavno pratim svoj put i ulažem energiju u ono što me čini srećnom" dodala je najstarija Kardašijanka.

Kurir.rs / nzherald.co.nz / M.M.

