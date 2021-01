GLUMICA PRETERALA U TESTIRANJU NA KORONU: Hilari Daf završila u BOLNICI, a evo kakav PROBLEM je napravila! Sve ovekovečila! (FOTO)

Trudna Hilari Daf priznala je kakav je problem imala zbog testiranja na korona virus.

Holivudska lepotica podelila je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram niz fotografija kojima je dokumentovala kako je njena porodica provela praznike, a mnoge je iznenadio izgled njenog oka.

"Odjednom je oko počelo da mi izgleda čudno i bolelo me... Ispostavilo se da se to dogodilo zbog brojnih testiranja na koronavirus kojima sam bila podvrgnuta na poslu jer znate… 2020. i tako to", napisala je Hilari.

"Mom oku je sad dobro. Trebao mu je antibiotik", dodala je ona.

Uprkos njenim tvrdnjama, Centar za kontrolu bolesti i prevenciju nikada nije naveo infekciju oka kao posledicu korona virusa, te su zamolili ljude da nastave da se testiraju kako bi zaštitili sebe i ostale.

