SCENARIO ZA NAJGORI HOROR: Miroslav Aleksić sedi sa DECOM na audiciji i savetuje da NOSE SUKNJE

Nakon što je kao bomba odjeknula vest kada je glumica Milena Radulović je prijavila policiji učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za seksualno zlostavljanje. Na Jutjub platformi postoji video snimak, gde je gost bio Aleksić i njegovi učenici, a gde im je on pričao šta su njihove obaveze i kako treba da se ponašaju.

Naime, deca su na snimku pokazivala Miroslavu Miki Aleksiću svoje glumačke sposobnosti, a on je tražio od njih da pevaju, igraju, recituju...

U jednom delu, na kraju časa, on je zapovednim glasom rekao devojkama:

"Devojke, obavezno suknje, sveske i olovka. Čiste kose u pet sati u utorak", rekao je Mika u video snimku.

Glumica Milena Radulović je rešila da ne ćuti i u potresnoj ispovesti je istakla da je imala 17 godina kada ju je on silovao.

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je Milena Radulović pa dodala:

- Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila - kaže Milena Radulović za Blic.

