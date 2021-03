ZAPITAO SAM SE DA LI JE I ON ZNAO DA JE BOLESTAN Peđa Damjanović o poslednjim danima Borisa Komnenića: Odlučio je da bude sa NAMA

Glumac Peđa Damjanović ovonedeljni je gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir

Peđa se osvrnuo na smrt Borisa Komnenića.

"Poslednji dani nisi bili dobri, nije baš bio dobro, nije smeo da popije ni lekove protiv bolova. Jutros sam slušao i čuo da je neko rekao da je on čuvao svoju privatnost, a da niko nije ni znao da je bolestan. Zapitao sam se da li je i on znao da je bolestan. Nosili su stolicu iz produkcije da moze da sedi kad ne snima. Nekoliko dana pre toga smo sedeli i zabavljali se dobro i pevali pesme Tome Zdravkovića. Ništa nije ukazivalo ali je odlučio da bude sa nama. Boris je takav bio, da kakav god da ste glumac, lepo je bio biti u njegovom društvu. On je za mene bio isto tako. Mogao je mnogo više", rekao je Peđa, a onda otkrio koja je za njega omiljena Borisova uloga:

"Nemam, mogu da kažem da mi je omiljena u seriji "Koleginice", iako ni ja nisam pogledao sve epizode do kraja", rekao je Peđa.

foto: Kurir

Peđa se osvrnuo i na aplikaciju Tik Tok, koja je postala viralna i nekada opasna po život.

"Roditelji treba da malo obrate pažnju šta njihova deca rade na Internetu, nije rešenje da se ugasi aplikacija. Deca u školi i njihovo društo imaju te aplikacije, oni mogu da koriste to svuda. Mislim da je kontraefekat ako ih ukidate, mislim da roditekji moraju da budu drugari i da grade neki odnos", rekao je on.

foto: Kurir

Kurir televiziju možete uživo pratiti OVDE.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:21 LUNA SLAVI 25. ROĐENDAN U DUBAIJU, OKRUŽENA LUKSUZNOM, A ČESTITKE SAMO STIŽU! Pokazala kakvo iznenađenje joj je priredio Marko! VIDEO

Kurir