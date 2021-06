FILM TOMA ODVEO ME JE U NAJVEĆU TRANSFORMACIJU Petar Benčina o saradnji sa čuvenim Burg teatrom i dva lekara koja će oživeti

Iako je u poslednjih nekoliko meseci bio okupiran pripremama za prvo izvođenje predstave "Široka zemlja" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, glumac Petar Benčina nestrpljivo iščekuje i premijeru filma "Toma", koja je najavljena za jesen. U ovom ostvarenju popularni dramski umetnik igra ličnog doktora legendarnog pevača Tome Zdravkovića, pa je pod utiscima sa rada na njemu rekao da je to najupečatljivije profesionalno iskustvo do sada.

- Film "Toma" me je odveo u najveću glumačku transformaciju do sada. Igram doktora koji je lečio Tomu Zdravkovića. Bio mu je i najbolji prijatelj u jednom delu njegovog života - rekao je Benčina za Tanjug reflektor i dodao da mu je rad na filmu "Toma" najupečatljivije profesionalno iskustvo do sada.

Prema njegovim rečima, putem filma je upoznao Tomu Zdravkovića. - Osećali smo ga kroz te divne pesme. Toma je prisutan i dalje na svim slavljima širom nekadašnje Jugoslavije. Ljudi najlepše događaje u životu boje njegovim pesmama - kazao je Benčina, koji se s publikom intenzivno druži i u novoj predstavi u JDP.

- Reč je o predstavi "Široka zemlja" austrijskog pisca Artura Šnicera, a u režiji Marka Manojlovića. Predstava oživljava događaje od pre 100 godina, ali je i te kako aktuelna i danas - kaže Benčina i dodaje da su u središtu predstave ljudi koji popuštaju svojim nagonima i slabostima. Popularni glumac ističe da u predstavi oživljava lik doktora Mauera.

- Tog doktora privlači sve protiv čega je svim srcem i veoma je izazovno pripremati takvu ulogu - kazao je Benčina i otkrio i plan za saradnju između Burg teatra, Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Slovenskog narodnog gledališča u Mariboru.

- Premijera predstave "Te noći sam je video" Draga Jančara zakazana je u Burg teatru, a kod nas će publika biti u prilici da je vidi u oktobru u Jugoslovenskom dramskom pozorištu - zaključio je glumac.

