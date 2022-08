Ako se pitate zašto tvrdimo da su hijaluronski fileri suvo zlato u estetskoj medicini i kozmetologiji, odgovor ćete pronaći u okviru narednih redova.

Pored savršenog sastava, koji u potpunosti odgovara našoj koži, indikacije za primenu hijaluronskih filera su gotovo neograničene. Takoreći, možemo ih koristiti da rešimo bilo koji estteski problem koji vam padne na pamet.

Hijaluronska kiselina je polisaharid, esencijalna komponenta dermisa, čija svojstva su vlaženje i učvršćivanje kože. Starenjem gubimo sposobnost proizvodnje hijaluronske kiseline, tako da se smanjuje zadržavanje vode, smanjuje se volumen i pojavljuju se bore.

Primenom hijaluronskih filera u estetskoj dermatologiji postižu se efekti dubinske hidratacije, smanjenja bora, brazdi, depresija, volumena i poboljšanja kvaliteta kože i ožiljaka, korekcija nosa, konturisanje jagodica, uklanjanje podočnjaka i još mnogo toga, kroz biostimulaciju.

Jedno od glavnih svojstava hijaluronske kiseline je njena sposobnost hidratacije, jer su njeni molekuli hidrofilni. Iz tog razloga, ona može da apsorbuje vodu i do 1000 puta više od sopstvene težine. To znači da hijaluronskim filerima možemo da postignemo povećanje volumena određenih regija na licu, pored popunjavanja bora i konturisanja.

Povećanje usana hijaluronom

Lep osmeh zaista deluje veoma privlačno. ukoliko uz to imate i pune, fino oblikovane usne – utoliko je efekat bolji. Stoga povećanje usana svakako poboljšava ukupan izgled vašeg lica. Bez sumnje, to je i efikasno terapeutsko sredstvo kojim se suprotstavljate efektima starenja, povećavajući izgubljeni volumen, redefinišući konture usana i takođe ispravljajući vertikalne bore i bore na uglovima usana gde je to potrebno.

Ako se pitate “kako da povećam usne, a da to ne podrazumeva odlazak pod nož“ – odgovor je hijaluron.

Povećanje usana hijaluronskom kiselinom je tehnika koja se preporučuje onima koji žele da poboljšaju volumen i konture usana, podignu prekomerno opuštene uglove usana ili da popune bore oko usana.

Korekcija usana hijaluronom treba da bude suptilna i da odgovara strukturi vašeg lica, bez sklonosti ka preterivanju. Glavna stvar u ovom slučaju nije koliko se hijaluronskog filera koristi, već kako se on koristi. Za nas je od suštinskog značaja prirodnost, da obe usne budu izbalansirane i proporcionalne vašem licu.

Imamo bogato iskustvo kada je u pitanju povećanje usana hijaluronom i koristimo samo sertifikovane proizvode vrhunskog kvaliteta.

Nehiruška korekcija nosa uz pomoć filera

Da li biste želeli da promenite izgled svog nosa (a samim tim i celokupnog lica), ali ne želite da se podvrgnete klasičnoj operaciji koja za sobom nosi ozbiljne rizike? Estetika nosa je jedno od oblasti lica koje nas najviše brine. Čak i minimalna promena njegovog oblika ne samo da poboljšava profil, već i izgled vašeg lica. Danas ne morate da idete pod nož kako biste konačno svoj nos doveli u red i svoje komplekse poslali u zaborav – jer postoji i nehiruška rinoplastika.

Nehiruška korekcija nosa hijaluronskom kiselinom vam omogućava da promenite oblik svog nosa za svega nekoliko minuta i tehnikom koja ne podrazumeva rezove i anesteziju. Na ovaj način ćete moći da ispravite manje nedostatke kako biste pružili harmoničnost svom licu. Procedura ovog estetskog tretmana je vrlo jednostavna, jer koristi hijaluronsku kiselinu na vrlo specifičnim tačkama nosa kako bi se modifikovao njegov oblik.

U slučaju korekcije nosa sa hijaluronskom kiselinom, nije potreban oporavak i rezultat se vidi odmah. Budući da nema postoperativnog perioda, možete nastaviti sa svojim ritmom života od prvog trenutka. Kao što vidite, tu se nalazi glavna prednost u odnosu na tradicionalnu operaciju nosa.

Korekcija nosa hijaluronskom kiselinom ima niz prednosti:

• To je bezbolan i minimalno invazivan estetski tretman.

• Zahteva samo lokalnu anesteziju tokom intervencije.

• Vreme intervencije je veoma kratko, oko 20 minuta.

• Rezultati su momentalni i vidljivi odmah nakon intervencije.

• Ne ostavlja tragove ili modrice.

• Možete se vratiti svom normalnom životu nakon što napustite ordinaciju.

Treba naglasiti da rezultati ove intervencije traju oko 18 meseci, što je neko vreme koje je potrebno telu da prirodno apsorbuje hijaluronsku kiselinu.

Fileri za podočnjake

Kako ukloniti podočnjake? Ovo pitanje sigurno muči dobru većinu onih koji se bore sa ovom neugodnom pojavom na licu. Dosadilo vam je da trošite korektore i šminku kako biste prekrili tamne kolutove oko očiju?

Pored toga što vašem licu daju umoran izgled, podočnjaci definitivno spadaju u najneprijatnije estetske pojave. Ako tražite rešenje za uklanjanje podočnjaka, onda treba da znate da fileri i ovde mogu da pomognu!

Zahvaljujući estetskoj medicini, postoje nove tehnike koje omogućavaju uklanjanje podočnjaka brzo i efikasno. Fileri hijaluronske kiseline se uspešno koriste za poboljšanje izgleda promenjenih područja ispod očiju, uključujući tamne kolutove i kesice.

Zahvaljujući maloj površini podočnjaka, ovaj postupak ne zahteva mnogo filera. Takođe, za razliku od nekih tretmana za podočnjake koji zahtevaju vreme da “slegnu na svoje mesto“, prednosti filera su primetne čim se ubrizgaju.

• Neposredni rezultati

• Svetlije područje ispod očiju

• Punija oblast ispod očiju

• Efekat podmlađivanja, manje umorno područje ispod očiju

Izgledajte svežije i mlađe u roku od nekoliko minuta nakon intervencije!

Konturisanje jagodica filerima

Istaknute jagodice su od davnina univerzalno privlačne i predstavljaju suštinsku karakteristiku mnogih supermodela i poznatih ličnosti koje se smatraju najlepšima.

Zato nije ni čudo zašto je konturisanje jagodica filerima postalo toliko popularno. Ovaj kozmetički postupak je brz, pristupačan i što je najvažnbije, daje odlične rezultate.

Fileri za jagodice su najčešće injekcije hijaluronske kiseline koje povećavaju volumen regije vaših jagodica, kako bi im dale istaknutiji, definisani izgled. Ovo je svakako manje invazivna alternativa hirurškoj korekciji jagodica.

Ova procedura ima niz prednosti, uključujući:

• Postignite mladalački, atraktivniji izgled za svega nekoliko minuta

• Fileri mogu izgladiti bore

• Mnogo pristupačnija procedura od invazivne estetske hirurgije

• Veoma brz oporavak

• Nizak rizik od infekcije

• Ako se ne postigne željeni izgled, može se dodati još filera

Fileri za popunjavanje bora, uključujući i nazolabijalne bore

Bore su rezultat mnogih prirodnih telesnih procesa, kao i faktora životne sredine. Kako koža stari, međusobna veza epidermisa i dermisa postaje tanja i slaba. Kolagenska vlakna počinju da se rastežu i nestaju, a i elastinska vlakna takođe počinju da slabe. Koža postaje tanja, opuštenija i sa novim borama svake naredne godine.

Ako se pitate “kako da uklonim bore brzo i efikasno“, odgovor je isti kao i u prethodnim slučajevima – hijaluronski fileri.

Dermalni fileri su jedan od najpopularnijih načina za zaglađivanje i popunjavanje bora. Za mnoge naše pacijente, uklanjanje bora i opuštene kože su visoko na listi želja za kozmetičkim tretmanima. Pojava bora definitivno može učiniti da izgledate starije nego što jeste, zbog čega preporučujemo dermalne filere da biste popunili bore i postigli mladalački izgled.

Fileri hijaluronske kiseline su zapravo biopolimeri glikozaminoglikana i veoma su slični supstancama koje se nalaze u dermisu ili najdubljem sloju kože. Derivati hijaluronske kiseline se koriste za popunjavanje finih linija i bora bilo gde na licu. Osim što izazivaju vrlo malo neželjenih efekata, fileri hijaluronske kiseline su dobri jer se višak filera može poništiti enzimom hijaluronidazom.

Nazolabijalne bore, linije od donjeg ugla nosa do uglova usana, su izraženije kako starimo i gubimo volumen u predelu obraza. Pored činjenice da čine da izgledamo starije, često ih je jako teško ukloniti.

Međutim, budući da je estetska medicina napredovala, sada se uspešno mogu ukloniti čak i duboke bore poput nazolabijalnih.

Fileri hijaluronske kiseline će učiniti da ovo područje izgleda glatko i mlađe, sa manje razgraničenja između obraza i donjeg dela lica.

Reverzibilni dermalni fileri su bezbedni i dobro se tolerišu, sa odličnim rezultatima.

