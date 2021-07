KANJE VEST PRVO PUSTIO SUZU, MUŠKU NAJTVRĐU, A ONDA PLAKAO KAO KIŠA: Stih njegove pesme govori o propalom BRAKU i osećanjima?

Reper Kanje Vest je održao zabavu u Las Vegasu, a povod je bilo slušanje njegovog novog albuma koji će se zvati Donda, po njegovoj pokojnoj majci.

Tamo je pustio jednu od pesama koja je, kako piše britanski The Sun, navodno imala komentare o njegovom braku sa rijaliti zvezdom Kim Kardašijan.

Kanje se navodno rasplakao na toj zabavi kada je počela pesma "Welcome to My Life". Tekst pesme se dotiče njegovog razvoda od Kim, njegovih objava na Tviteru i kandidature za američkog predsednika.

"Recite atentatorima da sam pobegao iz Kalabasasa", glasi stih u kom, Kanje život u losanđeleškom domu sa Kim navodno upoređuje sa zatvorom.

"To je vrlo duboka, tužna pesma o Kanjeu koja preslikava njegov brak sa Kim. Govori o deci i spominje kako mu je Kim sve uzela. Nakon što je krenula ta pesma, Kanje je zastao na otprilike dva minuta i plakao. Bilo je stvarno mračno", rekao je izvor sa zabave za The Sun.

Ovo će biti prvi album koji će Kanje izdati nakon razvoda sa Kim Kardašijan.

