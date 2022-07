POBEDILA! Posle osam godina teške borbe s MENTALNIM problemima KAMERON DIJAZ SE VRATILA GLUMI, a ONI su joj pomogli u misiji!

Kameron Dijaz se vraća na velike ekrane filmom "Povratak u akciju", svojoj prvoj ulozi posle osam godina odsustvovanja. Imala je problema sa mentalnim zdravljem, a za to da postigne 'duboko lično isceljenje' bilo joj je potrebno vreme, ali i dobri pomoćnici.

Povukla se iz glume kako bi "vratila ravnotežu u svoj život“, a sada otvoreno govori o svojoj odluci da njen prioritet konačno bude briga o njoj samoj i bližnjima. Suprug Bendži Maden (43) pružio joj je svu podršku, a i to što je postala majka (ćerka Rediks danas ima dve godine) bilo je od vitalnog značaja da opet povrati fizičko i psihičko zdravlje.

Mnogi su je otpisali, ali u intervjuu za CBS, u emisiji Subotom ujutru, 49-godišnja glumica, zvezda filma "Vanila skaj" je priznala da joj je, bez obzira na probleme, nedostajala gluma tokom dugog odsustva.

- Snimanje filmova je posebna stvar, zabavno je biti njegov deo i vežbati uloge - rekla je Diaz, pa dodala - Ali da, to je drugačiji način života i na neki način morate biti spremni da to uradite, a ja nisam bila spremna za to neko vreme.

Insajder blizak njenoj porodici rekao je za Pipl da ju je Maden ohrabrio da se povuče iz penzije i da je veoma uzbuđen što je konačno uspeo. Pomogao je i Džejmi Foks koji ju je, kada se uverio da je bolje, svakodnevno proganjao da prihvati ulogu za Netfliks u komediji Povratak u akciju.

Glumica je priznala da ju je majčinstvo definitivno promenilo i da je to doprinelo njenom konačnom oporavku. Upitana u čemu najviše uživa, rekla je da je to njena ćerka.

- Sve majke imaju taj trenutak kada gledaju svoje dete i nešto što radi prvi put. I sve su oduševljene! Procvetala sam! - priznaje Dijaz.

Kameron Dijaz se udaljila od reflektora nakon što je 2014. snimila rimejk klasičnog mjuzikla Eni, rekavši da mora da se fokusira na delove svog života koje nije dodirivala.

- Uvek morate da smislite kako ćete podeliti 100 odsto sebe na sve one delove svog života koji su važni. Ja to nisam uspevala.

Danas je drugačije.

- Život je lep. Pitam se da li je ćerka jela, da li je umorna, kada je zadremala, koliko je sati, ima li nešto što ona pokušava da mi kaže. Osećam se kao roditelj! Moj posao je da joj pomognem da pronađe reči za svoje emocije, svoje iskustvo, kroz šta prolazi i da joj pomognem da to identifikuje i prođe kroz to - rekla je ona.

Takođe, poručuje da je u odnosu sa ćerkom imperativ reč popraviti.

- Na primer, ako se razneseš, popravi to i reci: "O moj Bože, nisam to htela da ti kažem ili učinim. Ako povredim tvoja osećanja ili te uznemirim, samo želim da znaš da je i mama čovek".

