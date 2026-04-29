Film "Špijun na štiklama"reditelja Milana Jelića postigao je veliki uspeh širom tadašnje Jugoslavije kada se pojavio u bioskopima davne 1988. godine.

Tema kojom se film bavio u to vreme bila je veoma zanimljiva gledaocima. Direktorka diskografske kuće (Milena Dravić) tera svog kolegu (Lane Gutović) da se preruši u žensko i zaposli kao čistačica u konkurentskoj kući i tamo ukrade ekskluzivne snimke jedne svetske zvezde.

Milan Lane Gutović preminuo je 25. avgusta 2021. godine Foto: Dado Đilas

Zanimljivo je da se Lanetu u početku nimalo nije dopala ideja da se prerušava u žensko, ali je pristao jer je honorar bio dobar. Štaviše, pričalo se da je ulogu jedno vreme prezirao. Međutim, na kraju, kada se snimanje završilo sve mu je to bilo simpatično.

Skoro 30 godina nakon premijere producenti ovog filma su odlučili da snime nastavak, ali se na kraju sve izlajovilo. Glavne uloge u nastavku je trebalo ponovo da budu poverene Mileni i Lanetu, a u filmu bi se pojavile i neke velike estradne zvezde, kao što je to bio slučaj i u prvom delu.

I Milena i Lane su sa oduševljem prihvatili da se nađu u nastavku. Lane je čak imao ideju i kakav bi ženski kostim mogao da nosi u nastavku. Napravljen je i spisak estradnih zvezda koje je trebalo da gostuju. Nažalost, od snimanja se odustalo zbog bolesti, a potom i odlaska Milene Dravić 2018. godine.

I sam Lane Gutović je više puta pričao da se planira nastavak kultne komedije.

- Pregovaramo o početku snimanja drugog dela filma "Špijun na štiklama" sa Milenom Dravić. Nadam se da ćemo uspeti da realizujemo tu ideju - izjavio je jednom prilikom Lane za medije.

Gutović je preminuo 25. avgusta 2021. godine.

