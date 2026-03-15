Šeik Mohamed bin Rašid al Maktum, premijer Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Dubaija, ima 26-oro dece iz više brakova, kojih je imao najmanje jedanaest. Ipak, prema pisanju medija, samo jedno od njih se smatra šeikovom miljenicom – princeza Mahra, koja često privuče pažnju zapadnih medija.

Za razliku od njene sestre princeze Latife, čija je misteriozna priča svojevremeno šokirala svet nakon što je na silu vraćena kući, Mahra živi po svojim pravilima i prkosi konzervativnoj sredini.

Rođena u svili i kadifi

Rođena je 26. februara 1994. godine, u šeikovom braku sa Zoe Grigorakis, ženom grčkog porekla, zbog čega je šeika Mahra dobila i hrišćansko ime Kristina. Kao i deca mnogih vladara sa Istoka, ona je nakon što je započela obrazovanje u Dubaiju, otišla put Evrope, pa je u Londonu diplomirala međunarodne odnose.

Princeza važi za uspešnu poslovnu ženu, a poznata je i po humanitarnom radu. Aktivno učestvuje u inicijativama koje se bave unapređenjem položaja žena u arapskim društvima, podržava mlade dizajnere i uključena je u različite društveno-korisne projekte, a izdvaja se i po tome što ne nosi hidžab.

princeza Kristina Foto: Printscreen/Instagram/_xtianna_

Kada je reč o njenom bogatstvu, procene variraju – pojedini izvori tvrde da raspolaže sa oko 300 miliona dolara, dok drugi veruju da je ta svota znatno veća, čak i preko milijarde. To sve prati i život na visokoj nozi, pa princeza Mahra ima zavidan vozni park, koji uključuje prestižne modele brendova poput Rolls‑Royce, Lamborghini i Ferrari, a njena velika ljubav su i konji, pa poseduje sopstvenu ergelu rasnih grla, u kojoj je jedno procenjeno na čak 3,6 miliona dolara.

Luksuzna putovanja se podrazumevaju, a šeiku Mahru smo imali priliku da vidio na revijama vodećih svetskih brendova, naročito u Parizu.

Razvod preko Instagrama i nova ljubav

Kada je reč o njenom privatnom životu, šeika Mahra se 2023. udala za šeika Manea bin Muhameda bin Rašida, ali je uskoro rešila da se razvede, o čemu ga je obavestila – putem Instagrama.

– Dragi mužu, budući da si zaokupljen drugim društvom, ovime objavljujem naš razvod. Razvodim se od tebe! Čuvaj se, tvoja bivša žena – poručila je miljenica vladara Dubaija.

Ona je dodala da joj suprug nije davao previše pažnje, a da se razvodi ponovila je tri puta u tekstu.

Par je, inače, u maju 2024. dobio ćerku, o kojoj princeza ne deli mnogo detalja, u čast svom očigledno željno priželjkivanom razvodu je lansirala parfem nazvan, simbolično, "Razvod". U skladu s luksuzom koji njen život podrazumeva, u pitanju je skupocen proizvod, za koji treba izdvojiti čak 272 dolara, a Mahra je potom proširila ponudu svog kozmetičkog brenda Xtianna, pa danas nudi i šminku i mirisne sprejeve za telo.

Princeza Kristina i Fenč Montana Foto: Printscreen/Instagram/_xtianna_

Oko godinu dana nakon što se razvela od šeika Manea, princeza se verila s reperom Frenčom Montanom, koji ju je u Parizu, tokom Nedelje mode, pitao da se uda za njega držeći raskošan prsten brenda Mavani & Co. Jewelry, ukrašen ogromnim smaragdom, za koji je morao da izdvoji oko 1,1 milion dolara.

Par je, nakon dugog skrivanja, počeo da se pojavljuje zajedno tokom uživanja u Francuskoj, a retko dele i zajedničke fotografije.

Reper, čije je pravo ime Karim Karbuš, ranije je bio u vezama s mnogim svetski poznatim lepoticama, a samo neke od njih su reperka Igi Azalea i rijaliti zvezda Kloi Kardašijan

