Prošlo je tačno 45 godina otkako su Linda Evans i njene kolege iz glumačke postave "upali" na naše televizijske ekrane u američkoj sapunici "Dinastija", koja je ponekad bila toliko neverovatna da se Evans priseća kako bi često sedela u krevetu, čitala scenario i u neverici sama sebi govorila: "Mi radimo šta?".

Glumica, čiji impresivni profesionalni opus uključuje i uloge uz velikane poput Stiva Mekvina i Lija Majorsa, i danas je duboko zahvalna seriji "Dinastija". Upravo joj je uloga supruge bogatog Blejka Karingtona ponovo pokrenula karijeru nakon teškog kraha njenog drugog braka.

U ekskluzivnom intervjuu za magazin Hello!, 83-godišnja Linda Evans prisetila se svojih najdražih uspomena sa snimanja, osvrnula se na miran život koji danas vodi u državi Vašington i konačno otkrila istinu o navodnoj dugogodišnjoj svađi sa koleginicom sa malih ekrana, 91-godišnjom Džoan Kolins.

Šokantne scene i nezaboravna snimanja

Ivans se i danas živo seća koliko je „Dinastija“ volela da šokira publiku. Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se na kraju pete sezone, tokom venčanja člana porodice i princa iz izmišljene države Moldavije. Dok su mladenci izgovarali zavete, naoružani napadači su upali kroz prozore crkve i pucali na prisutne goste.

"Bili smo traumatizovani. Samo smo pomislili: Mi radimo šta? To je neverovatno. Sedite kod kuće u krevetu, čitate scenario za sledeću epizodu i samo kažete – molim?" prisetila se glumica.

Linda, čiji je lik Kristral postao prepoznatljiv po elegantnim ženskim odelima, bundama i haljinama sa dubokim izrezima, i danas sa ponosom govori o modnom uticaju koji je serija imala.

"Sećam se da su se jastučići za ramena nosili godinama. Bio je san svake žene da ima neograničenu količinu odeće. Glavni kostimograf serije, Nolan Miler, jednom mi je rekao: Slušaj, ne možemo ti sašiti svaku moguću kombinaciju jer bismo ostali bez ideja. Zato, ako kupuješ po Beverli Hilsu i vidiš nešto što ti se sviđa, samo im reci da nam to pošalju ovde", ispričala je pa dodala: "Tako bih kupovala za sebe i govorila: Oh, ovo je lepo, možete li to da pošaljete? Kakav san – moći da dobiješ šta god poželiš i da to nosiš na setu."

Istina o odnosu sa Džoan Kolins

Kada je reč o navodnoj svađi i neprijateljstvu sa Džoan Kolins, koja je u seriji igrala glavnu negativku Aleksis, Evans tvrdi da je stvarnost bila potpuno drugačija.

"Mnogo toga što je štampa tada pisala nikada se zapravo nije dogodilo. Ljudi su voleli da veruju da se nas dve mrzimo i da se takmičimo. Privatno nikada, baš nikada, nismo imale nijednu jedinu svađu. Imale smo profesionalne rasprave zbog scenarija i scena, ali lično nikada nije bilo sukoba," objašnjava ona.

Evans dodaje da je Džoan, daleko od kamera, bila brižna i podržavajuća prijateljica, koja ju je čak posećivala sa porodicom u Malibuu dok je Linda prolazila kroz težak period u drugom braku.

"Poznavala sam Džoan i ranije. Bila sam veoma uzbuđena kada je dobila tu ulogu. Pomislila sam: O moj Bože, Arin Spelindž, volimo te! Biraš žene naših godina, a tada u industriji nije bilo mnogo ljudi koji su razmišljali tako. Kao i uvek u Holivudu, bilo je neprijatnih trenutaka, ali kada pogledam unazad, razlog zašto je sve to bilo toliko posebno jeste što je to zaista bilo divno vreme", zaključuje Linda sa nostalgijom.

