Novu biografiju o princu Hariju, u kojoj stoji da je kraljica Kamila navodno izjavila da mu je supruga Megan isprala mozak, njegov predstavnik za medije je opisao kao "suludu teoriju zavere".

Hari i Megan udaljili su se od britanske kraljevske porodice otkako su se 2020. povukli sa zvaničnih kraljevskih dužnosti i preselili se u Kaliforniju, ali i dalje privlače ogromno interesovanje i u Britaniji i u inostranstvu.

Svađaju se s porodicom od venčanja

U odlomcima iz nove knjige objavljene u listu Times, autor Tom Bauer, koji je napisao niz biografija o kraljevskoj porodici, rekao je da je par počeo da se svađa s ostalim članovima kraljevske porodice ubrzo nakon njihovog raskošnog venčanja 2018. godine.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, jedva razgovaraju s ostalim članovima kraljevske porodice, a Hari jedva i viđa svog oca, kralja Čarlsa.

Bauer je napisao da su Harijev stariji brat Vilijam i njegova supruga Kejt bili zabrinuti zbog uticaja koji je Megan imala na njega, zbog čega su je smatrali pretnjom.

"Megan je Hariju isprala mozak", požalila se prijatelju Kamila, prinčeva maćeha, prema autoru.

Portparol: To je fikcija

Prema odlomcima, Hari je takođe bio šokiran skandalom oko ujaka Endrua Mauntbaten-Vindsora, koji je izgubio sve svoje titule i izbačen iz doma zbog veza s osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, u međuvremenu pokojnim, te se boji da će i on doživeti istu sudbinu kad njegov brat postane kralj.

U neobično oštroj reakciji, predstavnik za medije Harija i Megan rekao je da je Bauerova knjiga "odavno prešla granicu kritike i postala fikcija".

"Oni koji su zainteresovani za činjenice potražiće ih negde drugde; oni koji traže poremećene teorije zavere i melodramu tačno znaju gde mogu da ih pronađu", rekao je portparol u izjavi.

Bakingemska palata je odbila da komentariše u ime kralja Čarlsa i kraljice Kamile. Još nema komentara od predstavnika princa Vilijama i Kejt.

