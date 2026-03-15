Dlakav i zapušten, opisuju ga mnogi, ali i to je samo zbog uloge. Legendarni američki glumac Bred Pit trenutno u Grčkoj punom parom snima svoj novi film "The Riders", a najnovije fotografije sa seta otkrile su njegov novi imidž

Iako je Bred Pit bez ikakve sumnje jedna od najvećih, pa time i najtraženijih zvezda na svetu, slavnom glumcu tolika pažnja nimalo ne smeta. Uprkos vrlo gustom rasporedu i iscrpljujućim snimanjima, Bred je ulovljen kako dobro raspoložen maše svojim obožavateljima dok je u ležernom izdanju putovao brodom prema setu.​

U galeriji pogledajte novi imidž Breda Pita:

Foto: karabatsispavlos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, VAFEIADAKIS ARISTIDIS / Sipa Press / Profimedia, ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Upečatljiva svetloplava jakna, tamne sunčane naočare, kosa razbarušena od vetra i neobrijana brada, pokazuju da se 62-godišnji oskarovac i te kako prepustio čarima svog novog, dubokog i karakternog lika kog će igrati na velikom platnu.​​

Spojio posao i zadovoljstvo

Podsetimo, Bred Pit je na svoj grčki zadatak stigao još sredinom februara, a ovo višenedeljno snimanje savršeno je iskoristio kako bi spojio posao i zadovoljstvo. Naime, na ovom putovanju do pitoresknog ostrva Hidra nije sam, uz njega je sve vreme njegova 31-godišnja devojka, dizajnerka nakita Ines de Ramon, s kojom je tom prilikom i snimljen u javnosti nakon puna tri meseca medijske ilegale.​

Zaljubljeni par izgledao je opušteno i spremno za evropsku avanturu. Iako izvori bliski paru tvrde da je njihova veza trenutno izuzetno "laka i prirodna", te da mu je Ines donela neviđeni mir u život, čini se da glumac, uprkos zajedničkom životu, ipak nema nameru da treći put stane pred oltar, poučen prilično bolnim i komplikovanim iskustvom razvoda od Anđeline Džoli i distanciranjem od svoje dece.

Foto: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia, MB Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Njegov novi filmski projekat temelji se inače na poznatom romanu Tima Vintona i prati Australijanca koji živi u Irskoj, a koji putuje Evropom s mladom ćerkom u manitoj i emotivnoj potrazi za nestalom suprugom. Pod rediteljskom palicom Edvarda Bergera, mnogi predviđaju da će upravo ova intenzivna uloga vratiti Pita na sam vrh holivudske glumačke elite.

