Dok je Velika Britanija slavila Dan majki, Bruklin Bekam je odlučio da javno oda počast – ne svojoj majci Viktoriji, nego tašti Klaudiji Pelc. Njegova objava na Instagramu ponovo je pokrenula nagađanja o dubokom porodičnom razdoru između njega i slavnih roditelja.

Viktorija Bekam se u nedelju probudila uz još jedan podsetnik na narušene odnose s najstarijim sinom. Dok su širom Ujedinjenog Kraljevstva deca majkama čestitala Dan majki, Bruklin Bekam je na društvenim mrežama slavio – majku svoje supruge Nikole Pelc.

Objavio čestitku tašti

Bruklin, koji danas živi u SAD sa suprugom Nikolom Pelc, u subotu je s njom slavio 71. rođendan njene majke Klaudije Hefner Pelc, bivše manekenke. Nedugo potom na Instagramu je podelio fotografiju na kojoj pozira s Nikolom i taštom. Uz fotografiju je napisao: "Srećan rođendan najboljoj tašti. Mnogo te volim i nadam se da si imala najlepši dan."

Klaudija je rođendan proslavila 12. marta, ali objava je stigla upravo uoči britanskog Dana majki, zbog čega su mnogi protumačili da je reč o još jednom "ubodu" upućenom Viktoriji Bekam. Glumica Nikola Pelc takođe je objavila niz fotografija sa slavlja i majci posvetila emotivnu poruku.

"Srećan rođendan mojoj mami! Sama činjenica da mogu da te zovem mamom čini me najsrećnijom osobom na svetu. Presrećna sam što sam mogla da provedem tvoj poseban dan s tobom. Tvoje svetlo je toliko jako da čini ovaj svet boljim", napisala je.

Bekamovi slave Viktoriju

Istovremeno je Dejvid Bekam na Dan majki javno čestitao Viktoriji Bekam i objavio staru fotografiju iz vremena kada je bila trudna."Srećan Dan majki najneverovatnijoj mami. Inspiracija si u svakom smislu onoga što majka treba da bude za naše četvero divne dece. Volimo te i zahvalan sam za porodicu koju smo stvorili", napisao je.

Viktorija i Dejvid su potom na društvenim mrežama čestitali Dan majki i svojim majkama, Džeki i Sandri. Najmlađa ćerka Harper takođe je objavila zajedničku fotografiju s Viktorijom uz poruku:

"Srećan Dan majki najboljoj mami na svetu. Hvala ti što si uvek uz mene, što me podržavaš i trpiš čak i u mojim najgorim danima. Ne govorim to dovoljno često, ali stvarno sam zahvalna za sve što radiš za mene."

Bruklin, međutim, Dan majki nije pomenuo.

Sukob traje mesecima

Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam je poslednjih godina znatno blskiji porodici svoje supruge. Prošli Božić proveo je upravo s njima, uključujući Nikolinog brata Bredlija. Prema ranijim navodima, Bruklin je bio razočaran kada su mu roditelji javno čestitali rođendan na Instagramu. Smatrao je da su takve objave "performativne".

Izvor je za ET rekao: "Bruklin i Nikola su razočarani što su njegovi roditelji odlučili da javno objave čestitke za njegov rođendan. Upravo su takvi javni gestovi ono što Bruklin pokušava da zaustavi." Navodno su prošlog leta čak poslali pravno pismo kojim su zatražili da svaka komunikacija ide preko advokata.

Optužio roditelje

Bruklin Bekam je nedavno dodatno produbio sukob objavom poduže izjave na Instagramu u kojoj je optužio roditelje da manipulišu medijskim narativom o porodici. "Ceo moj život su moji roditelji kontrolisali priče u medijima o našoj porodici", napisao je.

"Performativne objave na društvenim mrežama, porodični događaji i neautentični odnosi bili su deo života u kom sam rođen. Nedavno sam svojim očima video do kojih granica su spremni da idu kako bi u medije plasirali brojne laži, samo da bi očuvali svoju fasadu", dodao je.

(Kurir.rs/ Tportal)

