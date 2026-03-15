Snimci Opre Vinfri sa revije modne kuće Kloi na Pariskoj nedelji mode ubrzo su postali viralni, a korisnici društvenih mreža komentarisali su kako voditeljka hoda "kao devedesetogodišnjakinja". Slavna zvezda sada je odlučila da odgovori na ove prozivke i objasni da je cela situacija imala vrlo jednostavan razlog.

"Nisam videla"

Govoreći o viralnom videu, Opra je priznala da je svesna komentara koji su se pojavili na internetu.

"Na internetu je neko… znate kako vas ljudi razvlače po mrežama. Pa su razvlačili mene i Gejl govoreći: "Pogledajte ih kako hodaju kao da imaju 90 godina", rekla je Opra u isečku koji je na Instagramu podelio korisnik @jznotthatjayz, a koji je kasnije podelila i sama voditeljka.

Objasnila je da je problem nastao neposredno pre dolaska na reviju modne kuće Kloi.

"Moj asistent mi je dao Kloi sunčane naočare neposredno pre nego što sam izašla iz auta“, rekla je, dodavši da inače nosi dioptrijske naočare ili sočiva, a da te modne naočare nisu bile sa dioptrijom. Uz smeh je priznala: "Nisam znala kuda idem, nisam videla." Zato je, kaže, celo vreme govorila obezbeđenju: „Ne vidim. Ne vidim. Recite mi kuda hodam. Ne vidim.“

I Gejl je imala problem

Situaciju je dodatno zakomplikovala njena dugogodišnja prijateljica Gejl King, koja je hodala iza nje.

"Gejl je rekla: "Imam dva slomljena nožna prsta. Ne mogu da hodam." Opra je zaključila: "Zato smo izgledale kao da imamo 90 godina."

Viralni video i komentari

Snimak dolaska na reviju 4. marta, održanu u Tenis klubu de Pari, prikazuje sedamdesetdvogodišnju Opru kako oprezno korača u elegantnim sunčanim naočarima, kratkoj žutoj jakni i farmerkama, uz niske potpetice. Gejl King (71) hodala je iza nje u crnom kožnom sakou i pantalonama boje rđe. Video je izazvao brojne reakcije.

Opra Vinfri na Nedelji mode u Parizu 2026

Jedan korisnik je napisao: "OK, prvi put Opra izgleda staro." Drugi je uzvratio: "Obe su u sedamdesetim. Mislim da Opra izgleda odlično."

Teorije o Ozempiku

Deo komentatora nagađao je i da je neobičan hod povezan sa lekovima za mršavljenje.

"Ozempik radi čak i kad ti ne radiš", napisao je jedan korisnik TikToka, dok je drugi upitao: "Šta se ovde dešava sa Ozempikom?"

Opra je ranije priznala da koristi lek za mršavljenje kao deo svoje zdravstvene transformacije, iako je godinama bila kritična prema takvim metodama.

"Sada ga koristim kad osetim da mi treba, kao alat da sprečim stalno vraćanje kilograma", rekla je u intervjuu za časopis Pipl krajem 2023. godine i dodala je i kako ne vidi razlog za skrivanje takve odluke.

"Činjenica da postoji medicinski odobren recept za upravljanje težinom i zdravljem, u mom životu deluje kao olakšanje, iskupljenje, dar – a ne nešto iza čega se treba skrivati ili zbog čega treba ponovo biti ismevan. Potpuno sam završila sa sramoćenjem – od drugih ljudi, ali i od same sebe," zaključila je.

