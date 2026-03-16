Nakon što je prošlogodišnju dodelu Oskara obeležila kao nominovana za najbolju glumicu, Demi Mur se vratila na scenu Dolbi teatra, ovoga puta u ulozi jedne od voditeljki svečane ceremonije. Njen dolazak na crveni tepih ponovo je bio jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri.

1/5 Vidi galeriju Demi Mur na dodeli Oskara 2026 Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Izdanje za pamćenje

Legendarna glumica prošetala je crvenim tepihom u spektakularnoj kreaciji modne kuće Gucci. Reč je o haljini bez bretela, prekrivenoj crnim i zelenim perjem koje je stvaralo dramatičan degradé efekt. Izdanje je upotpunila Boucheron nakitom, koji je uključivao pravokutne smaragdne minđuše i srebrnu narukvicu. Odlučila se za klasičnu šminku s crnim ajlajnerom i roze usnama.

Foto: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Godina obeležena uspehom

Iako snima filmove više od 40 godina, Mur je svoju prvu i jedinu nominaciju za Oskara zaslužila prošle godine za transformacijsku ulogu u filmu "The Substance". Nagradu je na kraju osvojila Majki Medison za film "Anora", ali izvedba Demi Mur u ostvarenju Koralije Fargit pokrenula je široku raspravu o starenju, standardima lepote i samopoštovanju u Holivudu.

Demi Mur u filmu The Substance Foto: Printscreen YouTube

"Biti nominovan za Oskara neverovatna je čast i ovih nekoliko poslednjih meseci bilo je izvan mojih najluđih snova", izjavila je Mur tada. "Zaista nema reči kojima bih u potpunosti izrazila svoju radost i ogromnu zahvalnost za ovo priznanje. Ne samo za mene, već i za ono što ovaj film predstavlja. Duboko sam ponizna", izjavila je tada.

