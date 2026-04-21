Poznati srpski glumac Aleksandar Srećković Kubura već neko vreme vodi drugačiji život od onog na koji su mnogi navikli kada je reč o javnim ličnostima. Umesto gradske gužve i ubrzanog ritma Beograda, izabrao je mirniji svakodnevni život, okrenut prirodi, selu i stvarima koje ga ispunjavaju.

O njegovoj odluci da zameni gradsku vrevu spokojem sela već se dosta govorilo, a sada je svojim pratiocima pokazao i mesto na kojem pronalazi poseban duhovni mir.

Glumac Aleksandar Srećković Kubura poseduje imanje u selu Ratina kod Kraljeva, gde se posvetio poljoprivredi, proizvodnji vina i rakije

Kubura se oglasio fotografijom iz Visokih Dečana

Glumac se javio pratiocima na Instagramu i podelio upečatljivu fotografiju jedne od najznačajnijih svetinja na Kosovu i Metohiji. Reč je o Crkvi Hrista Pantokratora, glavnom hramu manastira Visoki Dečani.

Upravo tamo, sudeći po objavi koju je podelio, Aleksandar Srećković Kubura pronašao je spokoj i unutrašnji mir, daleko od svakodnevne buke i obaveza.

Seoski život mu donosi zadovoljstvo i novu inspiraciju

Kubura već duže vreme uživa u blagodetima života na selu, gde se posvetio poslovima koji su mu, kako se čini, doneli novu vrstu zadovoljstva. Glumac se pronašao u radu na seoskom domaćinstvu i poljoprivredi, a posebnu pažnju posvetio je proizvodnji sopstvenog vina, domaće rakije i kobasica.

Odrastanje na selu ostavilo je snažan trag

U jednom intervjuu Aleksandar Srećković Kubura govorio je i o tome koliko je selo važno mesto u njegovom životu. Kako je otkrio, veliki deo detinjstva proveo je u Ratini kod Kraljeva, zbog čega je još odranije bio vezan za takav način života.

Objasnio je i da je godinama bio zadovoljan životom u Beogradu, ali da je s vremenom došao trenutak kada je poželeo drugačiji ritam i više prostora za ono što ga istinski ispunjava.

„Dosta dugo sam bio zadovoljan Beogradom... Ali sada mogu da radim manje, a kvalitetnije, pa sam našao vreme da dođem na selo i bavim se nekim drugim stvarima. Želeo sam da se bavim nečim što me ispunjava i što je kreativno, a to svakako vino i rakija zahtevaju“, ispričao je Kubura za emisiju „Metar moga sela“

