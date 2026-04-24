Džejms Njuvel Osterberg Džunuor, poznatiji kao Igi Pop, jedan je od najuticajnijih muzičara rok pravca. Slavu je stekao kao frontmen i osnivač punk rock-grupe "The Stooges", kao i zahvaljujući buntovnim stavovima i provokativnom ponašanju.

Sa slavom je došlo i more obožavatelja koji su Igija gledali kao Boga, a roker je svoj status i te kako koristio, naročito kada je reč o devojakama.

Bio je oženjen tri puta. Prvi put je u braku bio samo nekoliko nedelja. Potom je rekao da Suči Asano 1984. sa kojom je ostao do 1999.

Sa svojom dugogodišnjom partnerkom Ninom Alu oženio se 2008. godine. Ima sina Erika Bensona, rođenog 1970. iz veze sa Polet Benson.

Međutim, nisu brakovi ono o čemu je svet svojevremeno brujao već sramna afera sa Sejbl Star.

Kada ju je upoznao sa 23 imala je jedva 13 godina, a na ovaj slučaj ponovo je bacio svetlo ne samo "Me Too" pokret, već i dokumentarac "Look Away" u kom su obrađeni slučajevi se**ualnog zlostavljanja u rok muzičkoj industriji. Inače, dokumentarac nosi ime upravo po pesmi Igija Popa.

Ko je bila Sejbl Star?

Sejbl je bila jedna od najpoznatijih grupi devojaka sedamdesetih. Rođena je 1957. godine u bogatoj porodici, međutim, već sa 12 postala je se**ualno aktivna, i redovna u holivudskim noćnim klubovima na Sunset Stripu gde je upoznala i većinu rok zvezda.

Ron Ašeton, koji je pisao pesme i svirao sa Igi Popom i bendom "The Stooges", seća se kada ju je prvi put sreo:

"Imali smo svirku u Whiskey A Go Go kada smo je upoznali i bila je zaista divna. Prvo je bila Igijeva ženska, zatim je bila sa mnom, da bi se na kraju vratila Igiju, pa ponovo meni, a onda je otišla kod mog brata i nazad kod mene."

Kasnije u svojoj karijeri, Igi joj je posvetio svoju pesmu "Look Away" objavljenu 1996. godine, u kojoj se priseća njihove afere iz 1970. godine: "Spavao sam sa Sejbl kada je imala samo 13 godina."

Inače, plavokosa Sejbl nikad za sebe nije smatrala da je lepa, a kada je napunila 15 operisala je nos i tek tada počela sebe da vidi kao "se*si".

Kada je govorila o svojoj ličnosti i načinu razmišljanja, Star je tvrdila da je sebe smatrala "ludom, za početak" pre nego što je dodala: "Uvek sam volela da upadam u nevolje". Takođe je govorila da "ne želi da bude starija od 14 godina".

Toksičan odnos koji ju je promenio

Nažalost, nakon Igija Popa, upoznaje Džonija Tandersa "The New York Dolls", što je označilo trenutak kada je njen život krenuo drugačijim tokom.

"Upoznao sam Sejbl kada je imala 15, a ja 18. godina. Poslao sam je kući u Njujork dok smo bili na turneji. Kada smo se vratili, policija ju je tražila na aerodromu i svuda!", govorio je kasnije Tanders.

Nakon što je Star pobegla iz porodične kuće da živi u Njujorku sa svojim ljubavnikom, veruje se da je njena majka prijavila njen nestanak, što je dovelo do hapšenja celog benda "The New York Dolls".

Star je nestala jer se ispostavilo da je u drugom stanju, ali je odlučila da abortira jer ju je navodno Tanders naterao.

Kasnije je govorila o posledicama svoje toksične veze:

"Pokušao je da uništi moju ličnost. Nakon što sam bila sa njim, jednostavno više nisam bila Sejbl Star. Zaista je uništio Sejbl Star zauvek."

Kada su rane osamdesete nastupile, kraljica Los Anđelesa više nije bila deo te priče. Umrla je u 51. godini nakon što je bolovala od tumora na mozgu.