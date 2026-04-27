Melanija Tramp na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu

Američki voditelj Džimi Kimel našao se u centru pažnje nakon što je ismejao Donalda Trampa i prvu damu Melaniju Tramp u parodiji na Večeru dopisnika Bele kuće. Njegove šale su ponovo dospele u žižu javnosti jer su izrečene samo nekoliko dana pre incidenta na događaju u Vašingtonu, koji je prekinuta pucnjavom.

Šale o Melaniji izazivaju negativne reakcije

Kimel je posebno komentarisao Melaniju Tramp u svom satiričnom segmentu, aludirajući na njen brak sa američkim predsednikom.

„Naša prva dama, Melanija, je ovde. Pogledajte Melaniju, tako je lepa. Gospođo Tramp, sijate kao trudnica“, rekao je Kimel u parodiji.

Donald i Melanija Tramp na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu

Voditelj se zatim našalio na račun veze Donalda i Melanije Tramp:

„O, uzgred, Melanija, ovo je Donald. Donalde, ovo je Melanija.“

Pomenuo je i njen rođendan

Kimel je zatim govorio o Melanijinom rođendanu, koji je bio 26. aprila, i u svom stilu je zamislio kako bi ga prva dama mogla provesti.

„Ona planira da slavi kod kuće na isti način kao i uvek, gledajući kroz prozor i šapućući: 'Šta sam uradila?'“, rekao je voditelj.

Njegove šale izazvale su brojne komentare, posebno nakon što je Večera dopisnika Bele kuće bila u senci ozbiljnog bezbednosnog incidenta nekoliko dana kasnije.

Pucnjava na događaju u Vašingtonu

Donald Tramp i Melanija Tramp na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu

Večera dopisnika Bele kuće održana je u subotu, 25. aprila, u hotelu Vašington Hilton. Događaj je privukao veliku pažnju jer je Donald Tramp prisustvovao večeri uživo, prvi put tokom svog mandata.

Međutim, veče je prekinuto nakon što je, prema izveštajima, 31-godišnji Kol Tomas Alen iz Torensa, Kalifornija, pokušao da prođe kroz kontrolni punkt Tajne službe naoružan višestrukim oružjem. Jedan pripadnik službe je pogođen u zaštitni prsluk, dok je osumnjičeni brzo savladan i priveden.

Nakon pucnjave, Donald Tramp, Melanija Tramp i drugi visoki zvaničnici evakuisani su iz hotela pod pratnjom Tajne službe. Svedoci su opisivali paniku u sali, dok su agenti reagovali po hitnom protokolu.

