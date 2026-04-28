Retko koji modni kritičar bi mogao da joj nađe zamerku, ona jednostavno "zna znanje". Poslednje javno pojavljivanje i poslednja modna kombinacija svedočenje su njenog nepogrešivog ukusa na delu.

Amal Kluni, naime, pojavila se uz supruga Džordža Klunija na svečanoj dodeli Čaplin nagrada u Njujorku. Gala veče održano je u Alis Tuli Holu u okviru Linkoln centra, a događaj predstavlja jedan od najvažnijih godišnjih trenutaka kada je filmska umetnost u pitanju.

Kluni, 64-godišnji oskarovac, bio je u centru pažnje kao ovogodišnji dobitnik priznanja za "višeslojnu karijeru glumca, reditelja i producenta, ali i za humanitarni rad i lični integritet".

Kad je izgled u pitanju, išao je na provereno - crno odelo, bela košulja i leptir mašna - klasična kombinacija za "pun pogodak". Nema šta ni da dodaš, ni da oduzmeš. Ipak, pažnju prisutnih gotovo ravnopravno privukla je i Amal.

Za ovu priliku odabrala je upečatljivu mini haljinu u nijansi jarke ljubičaste, sa asimetričnim krojem i naglašenim volumenom u gornjem delu. Model otkriva jedno rame i noge, ali zahvaljujući strukturi i kroju deluje sofisticirano. Kombinovala ju je sa zlatnim salonkama i torbicom u istom tonu, čime je dodatno naglasila glamurozni karakter kombinacije.

Kluni među najplaćenijim glumcima na svetu

Pored poslovnih uspeha, bračni par Kluni ima povod za slavlje i kada su njihove finansije u pitanju, s obzirom na to da se Džordž nedavno našao na listi 20 najplaćenijih glumaca u 2026. godini, a pažnju je privukla i zarada od njegovog prošlogodišnjeg angažmana na Brodveju.

Inače, Amal i Džordž Kluni već godinama uspevaju da balansiraju između javnih obaveza i porodične intime. U braku su od 2014. godine, a zajedno imaju blizance, Aleksandra i Elu, koji sada imaju 9 godina i koje nastoje da što više zaštite od medijske pažnje.

