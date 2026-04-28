Žena izgleda kao avion u 57 godini: Dženifer Lopez pokazala stomak, mišići kao isklesani
Dženifer Lopez je ponovo privukla pažnju javnosti nakon što je na Instagramu objavila seriju fotografija iz teretane na kojima pokazuje svoju izuzetno zategnutu figuru i trbušnjake. U uskom sportskom autfitu, kratkom belom topu i crnim helankama i istakla je svoju fizičku formu tokom treninga.
Fanovi su u komentarima posebno hvalili njenu disciplinu i posvećenost vežbanju, nazivajući je inspiracijom. Lopez, koja ima 56 godina, već dugo važi za jednu od zvezda koja redovno održava formu i neguje aktivan stil života.
Nedavno je privukla pažnju i na završetku svoje Las Vegas rezidencije, gde je posle nastupa nosila elegantnu crnu haljinu sa otvorenim leđima i detaljima koji su dodatno istakli njenu figuru.
Na kraju koncerta, emotivno se zahvalila svom bendu, plesačima, timu i publici, poručivši da je zahvalna na celoj "Happy Era" i nagovestila nove projekte koji dolaze.
