Slušaj vest

Životna priča Bat-Ševe Ofre Haze, čuvene izraelske umetnice jemenskog porekla, predstavlja nesvakidašnji preplet trijumfa, svetske slave i potresne lične tragedije. Bila je to žena koja je spojila Istok i Zapad, postala simbol lepote i morala, da bi na kraju postala žrtva društvenih predrasuda i kobne ljubavi.

U galeriji pogledajte fotografije Ofre Haze:

1/7 Vidi galeriju Ofra Haza je nosila epitet Madone sa Istoka i imala tragičnu sudbinu Foto: Frank Hempel / United Archives / Profimedia, Printscreen/Youtube

Od siromaštva do titule "Madone sa istoka"

Rođena 1957. godine kao najmlađe od devetoro dece u imigrantskoj porodici, Ofra je detinjstvo provela u oskudici. Ipak, njen anđeoski glas bio je karta za izlazak iz siromaštva. Sa svega dvanaest godina, njen dar primećuje Bezalel Aloni, agent dečjeg pozorišta, čime započinje njen meteorski uspon. Mediji su je ubrzo prozvali "Madonom sa istoka", ali je ona ostala verna svojoj jednostavnosti, tvrdeći da je glas jedino oruđe koje joj je potrebno za uspeh.

Ofra Haza

Osvajanje svetskih top-lista

Nakon uspeha prvog albuma "Naše ljubavi" (Al Ahavot Shelanu) 1980. godine, njena karijera dobija internacionalne razmere. Prekretnica se dogodila 1983. na Pesmi Evrovizije, gde je sa numerom "Čaj" (Chai) zauzela drugo mesto. Svetsku slavu učvrstila je hitom "Im Nin’Alu", dok je pesmu "Izbavi nas" iz filma "Princ iz Egipta" otpevala na neverovatnih 17 jezika. Postala je prva izraelska umetnica nominovana za nagradu Gremi za album "Kirja" (Kirya), a nastupala je čak i na dodeli Nobelove nagrade za mir Jicaku Rabinu.

Sudbinski znaci i porodični pritisak

Uprkos bogatstvu, Ofra je ostala duboko religiozna i privržena tradicionalnim vrednostima. Međutim, dok ju je nacija slavila kao božanstvo, njena najuža porodica ju je nipodaštavala jer se nije udala. Njen brat je to surovo sročio: "Ko je, dođavola, Ofra? Samo jedna neudata žena bez porodice!"

Njena posebna sudbina nagoveštena je 1987. godine kada je preživela pad aviona na granici Izraela i Jordana. Taj dan, kada se saznalo da je živa, u Izraelu je proslavljen kao nacionalni praznik.

Kobna ljubav i tragičan kraj

Iako su je opsedali brojni udvarači, Ofra je čuvala svoju nevinost za brak, verujući u božansko proviđenje. U 39. godini upoznala je biznismena Dorona Aškenazija, verujući da je on čovek njenog života. Nažalost, taj izbor bio je fatalan. Ispostavilo se da ju je suprug zarazio virusom HIV-a, što je dovelo do njene prerane smrti 2000. godine usled komplikacija sa upalom pluća.

U galeriji pogledajte ispraćaj Ofre Haze na večni počinak:

1/3 Vidi galeriju Ispraćaj Ofre Haze na večni počinak Foto: Sven NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Njeno stradanje pratile su mračne okolnosti – dokumentarac o njenom životu otkrio je da ju je suprug, navodno zavisnik, sprečavao da potraži pravovremenu lekarsku pomoć kako bi sakrio bolest. Doron je preminuo samo godinu dana nakon nje od predoziranja, a njeni poslednji snimci iz 1999. godine i dalje čame u arhivi, nikada neobjavljeni.

