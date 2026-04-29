U izložbi "Balkan Erotic Epic" bavila se balkanskom erotikom i mitovima plodnosti. Izložba je nedavno otvorena u Berlinu. Na pitanje Spiegela zašto je sada pravo vreme da se bavi seksualnošću, Marina Abramović je odgovorila:

- Tek sada sam shvatila da je sva energija koju imamo u svom telu seksualna energija. Takođe, tek sada imam dovoljno distance i mudrosti da se bavim slovenskom kulturom".

Marina Abramović Foto: AP, Zorana Jevtić

Kazala je da seksualnu energiju koristimo na različite načine: ona postaje ljubav i nežnost ili agresija i nasilje.

- Bavila sam se ritualima plodnosti iz Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunije, Grčke i Turske. Falusi i vagine su se poštovali još od osmog do desetog stoleća. Čak i pri sadnji krompira ili na venčanjima prizivala se snaga seksualnosti. Polni organi simbolizovali su smisao života. Danas se sve smatra pornografskim, ženska tela se posramljuju. To smatram veoma tužnim - navela je.

Govorila je i o tome kako je seksualnost igrala ulogu za nju kada je bila mlada žena.

- Nisam imala odnos prema tome. Nisam smela napuštati kuću. Morala sam biti kod kuće u 22 sata, seks se smatrao 'prljavim'. Kao mlada žena imala sam komplekse. Smatrala sam da sam previše mršava, da mi je nos prevelik. Tek sa 24 sam izgubila nevinost -kazala je.

Sa 19 godina odlučila je da svoje telo učini "instrumentom" u svojim performansima. Na pitanje kada se promenio njen odnos prema sopstvenom izgledu, odgovorila je:

marina abramović Foto: Aris Messinis / AFP / Profimedia

- Odmah kada sam počela da radim performanse, jer tada nisam predstavljala svoje lično telo, nego univerzalno telo. Odjednom mi je bilo svejedno kako izgledam, važniji je bio koncept. Ta energija me potpuno izlečila".

Tada je upoznala svog bivšeg partnera Ulaja. U zajedničkim performansima istraživali su dinamiku odnosa. Bili su goli, vikali jedno na drugo i udarali se. Na kraju su se razišli u višemesečnom performansu na Kineskom zidu.

- Tek s tim susretom, oko 29. godine, počela sam da razumem erotiku. Ipak, moji radovi nisu imali veze s erotikom. Bili su radikalni, često se radilo o patnji i boli. Istinski sam počela da uživam u svom telu tek oko 50. godine -rekla je.

VIDEO: Konstrakta šokirala izjavom pred sam nastup: