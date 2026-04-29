Ćerka glumca Pitera Falka  pronađena je mrtva. Prema navodnima medija, Žaklin Falk izvršila je samoubistvo.

Piter Falk, koji je preminuo 2011. godine, bio je poznat po tome što je čuvao privatnost svoje porodice, ali je bilo poznato da su on i njegova prva supruga, Alis Mejo, usvojili dve ćerke, Ketrin i Žaklin.

Žaklin Falk

Žaklin Falk, ćerka proslavljenog glumca, najpoznatijeg po ulozi u seriji Columbo, preminula je ove nedelje u Kaliforniji. Kancelarija sudskog veštaka u Los Anđelesu saopštila je da je reč o samoubistvu, prenose američki mediji.

Žaklin bila je jedna od dve usvojene ćerke slavnog glumca, koji je stekao svetsku popularnost tumačeći legendarnog poručnika Columba.

