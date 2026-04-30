Pojavljivanje Melanije Trump na događaju u Beloj kući izazvalo je veliku pažnju – ali ne samo zbog društva u kom se našla, već i zbog njenog izgleda o kom se već uveliko polemiše. Da li je uradila nove estetske intervencije, koje sada deluju vrlo naglašeno, pitanje je koje "muči" korisnike na društvenim mrežama.

Na prvi pogled, elegantno izdanje u belom i široki slamnati šešir delovali su kao savršen izbor za događaj u teniskom paviljonu u Beloj kući. Međutim, upravo je taj šešir, koji baca senku na lice, dodatno podgrejao komentare na društvenim mrežama. Mnogi su primetili da Melanija Tramp deluje kao da pokušava da sakrije određene promene.

Melanija Tramp i kraljica Kamila

Najviše pažnje privukle su njene jagodice, za koje korisnici interneta tvrde da izgledaju izraženije nego ranije. Pojedini komentari sugerišu da je reč o estetskim korekcijama, dok drugi smatraju da je u pitanju kombinacija šminke, svetla i ugla fotografije. Ipak, zajednički utisak je da je njen izgled drugačiji nego što ga javnost pamti.

"Kao da su crte lica oštrije i zategnutije", pišu korisnici, dok se drugi pitaju da li je promenjen i donji deo lica. Iako nema potvrde o bilo kakvim zahvatima, diskusija se ne stišava.

Šešir kao modni detalj - ili nešto više?

Melanija je za ovu priliku odabrala šešir sa širokim obodom, koji joj delimično prekriva lice i baca senku na oči. Dok jedni to vide kao sofisticiran modni izbor, drugi smatraju da upravo taj detalj dodatno pojačava misteriju oko njenog izgleda.

Modni poznavaoci ističu da ovakvi šeširi jesu trend i često se nose na formalnim događajima, ali u ovom slučaju nisu prošli bez komentara.

U društvu kraljice i dece

I dok su komentari o njenom izgledu preplavili internet, sama prilika bila je posvećena mnogo ozbiljnijoj temi. Melanija Tramp ugostila je kraljicu Kamilu u okviru edukativnog događaja u Beloj kući, gde su zajedno sa decom učestvovale u aktivnostima vezanim za tehnologiju i istoriju.

Melanija Tramp, kraljica Kamila - zvanična poseta Beloj kući Foto: AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Učenici su imali priliku da koriste naočare za virtuelnu realnost i istraže znamenitosti Velike Britanije, poput Stounhendža i Bakingemske palate, dok su istovremeno učili o odnosima između dve zemlje.

Melanija je ovom prilikom naglasila važnost uključivanja dece u savremene tehnologije, dok se kraljica Kamila fokusirala na promociju čitanja i obrazovanja

(Kurir.rs/ Blic žena)

