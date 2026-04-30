Porodica slavnog glumca Brusa Vilisa već godinama vodi tihu, ali izuzetno važnu bitku protiv frontotemporalne demencije, bolesti koja je široj javnosti i dalje nedovoljno poznata.

Otkako mu je postavljena dijagnoza, njegovi najbliži u potpunosti su se posvetili brizi o njemu, ali i podizanju svesti o ovom teškom neurodegenerativnom stanju.

Brus Vilis sa porodicom proslavio 70. rođendan
Brus Vilis sa porodicom Foto: printscreen/instagram/demimoore

Njegova supruga Ema Heming Vilis u svojoj nedavno objavljenoj knjizi Neočekivano putovanje prvi put otvoreno govori o izazovima s kojima se porodica suočava iza zatvorenih vrata. Knjiga donosi emotivan, ali i edukativan uvid u svakodnevicu obeleženu brigom, neizvesnošću i prilagođavanjem novoj stvarnosti.

Jedan od najpotresnijih trenutaka koje Heming opisuje jeste porodični sastanak na kojem su, zajedno sa Vilisovom bivšom suprugom Demi Mur i njegovih pet ćerki, doneli izuzetno tešku, ali hrabru odluku – Brus Vilis će nakon smrti donirati svoj mozak naučnicima.

Brus Vilis proslavio sa Demi Mur 70. rođendan
Brus Vilis i Demi Mur Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Cilj ove odluke jeste da se omoguće dalja istraživanja frontotemporalne demencije i pomogne budućim generacijama obolelih.

Ovaj čin još jednom potvrđuje koliko je porodica ujedinjena u želji da, uprkos ličnoj tragediji, ostavi pozitivan trag i doprinese boljem razumevanju bolesti koja menja živote. Njihova priča tako prevazilazi privatnu borbu i postaje snažna poruka o značaju solidarnosti, nauke i nade.

(Kurir.rs/ Show Buzz)

TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume