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Mnogo je reči u srpskom jeziku koje koristimo gotovo svakog dana, ali čim treba da ih napišemo, počinje premišljanje. Zajedno ili odvojeno? Takvu nedoumicu mnogima predstavljaju "prepodne" i "pre podne", a odgovor zavisi od toga kako ih koristite u rečenici.

Pravilna su oba oblika, ali ne mogu u svakoj rečenici da zamene jedan drugi.

Kada reč označava deo dana, odnosno period od jutra do podneva posmatran kao celina, piše se sastavljeno - prepodne.

Na primer:

- "Celo prepodne je padala kiša".
- "Proveli smo prijatno prepodne u gradu".
- "Jednog sunčanog prepodneva otišli smo u šetnju".

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Foto: Shutterstock

U ovim primerima "prepodne" je imenica. Kao i druge imenice, može da dobije pridev ili zamenicu i da se menja po padežima.

Drugačije je kada izraz koristimo samo da bismo rekli kada se nešto dogodilo ili će se dogoditi. Tada je reč o priloškom izrazu i piše se odvojeno - pre podne.

- "Vidimo se pre podne".
- "Pozvaću vas pre podne".
- "U petak pre podne idem kod lekara".

Ovakvo pravilo navodi se i za druge slične izraze sa imenicom "podne", poput "posle podne".

Jednostavan način da proverite šta vam je potrebno jeste da pogledate ulogu reči u rečenici. Ako govorite o samom delu dana, kao u izrazu "Celo prepodne", piše se zajedno. Ako odgovarate na pitanje kada, kao u rečenici "Doći ću pre podne", piše se odvojeno.

(Kurir.rs/Mondo)

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