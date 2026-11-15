Za ovakav slučaj još niste čuli! Mladić se uselio u tržni centar nakon što je prestao da iznajmljuje stan: U njemu živeo 4 godine, evo kako je "provaljen"
- Majkl Taunsend se uselio u praznu prostoriju ispod tržnog centra Providens Plejs i tamo živeo četiri godine, nakon što je ostao bez stana. Prostor od 70 kvadrata opremio je foteljama, konzolom i drugim stvarima, a dovodio je i prijatelje.
- Plan je počeo da se raspada kada je obezbeđenje otkrilo tajnu sobu, a nestali su i predmeti iz pomoćnih prostorija. Taunsend je optužen za ometanje poseda, dobio je uslovnu kaznu i doživotnu zabranu ulaska u tržni centar.
Dok je razmišljao o različitim rešenjima, ugledao je reklamu za tržni centar i setio se da je jednom video praznu sobu u zgradi pa je odlučio da ode da proveri kako ona izgleda i odmah je tamo postavio "kamp".
Stvari su brzo izmakle kontroli i ubrzo je soba od 70 kvadrata opremljena foteljama i konzolom za video igrice, a Majkl je tamo dovodio i svoje prijatelje.
Ideja potekla od radio reklame
Majkl, inače umetnik, prvi put je uočio neiskorišćen prostor ispod tržnog centra Providens Plejs na Roud Ijlendu u Sjedinjenim Američkim Državama tokom svog svakodnevnog trčanja 1999. godine.
"Tokom božićne sezone 2003. i 2004., entuzijastičan ženski glas je na radio stanici čitao oglas za tržni centar Providens Plejs, koji je govorio o tome kako bi bilo sjajno kada bi mogli da živimo u tržnom centru. Središnja tema oglasa bila je da tržni centar ne samo da pruža bogato iskustvo kupovine, već ima i sve stvari koje su potrebne za preživljavanje i zdrav život", rekao je Taunsend i dodao kako mu plan nije bio da živi neko vreme u tržnom centru, nego što duže.
On i njegovi prijatelji su izgradili zid od blokova i pomoćna vrata.
Živeli su u relativnom miru četiri godine pre nego što je njihov plan počeo da se raspliće. Pre nego što je uhvaćen, Majkl je planirao da postavi drvene podove, drugu spavaću sobu i kuhinju. Ali, radnici obezbeđenja su pronašli tajnu sobu.
Obijanje stana i kraj idile
Jednog dana su umetnici, koji su se zakleli da ni sa kim neće razgovarati o stanu, otkrili da su im vrata od pomoćnih prostorija razvaljena, a njihov Plejstejšn, umetnine i album sa fotografijama nestali.
Taunsend je zbog toga optužen za ometanje poseda. Insistirao je da je ono što je uradio u stvari bio pokušaj učinjen iz "saosećanja da što bolje razume tržni centar i život kupca".
Sudija mu je odredio uslovnu kaznu, ali mu je doživotno zabranjen pristup tržnom centru.
Kurir.rs/ 24sata.hr, Miror