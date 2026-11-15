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Dok je razmišljao o različitim rešenjima, ugledao je reklamu za tržni centar i setio se da je jednom video praznu sobu u zgradi pa je odlučio da ode da proveri kako ona izgleda i odmah je tamo postavio "kamp".

Stvari su brzo izmakle kontroli i ubrzo je soba od 70 kvadrata opremljena foteljama i konzolom za video igrice, a Majkl je tamo dovodio i svoje prijatelje.

Ideja potekla od radio reklame

Majkl, inače umetnik, prvi put je uočio neiskorišćen prostor ispod tržnog centra Providens Plejs na Roud Ijlendu u Sjedinjenim Američkim Državama tokom svog svakodnevnog trčanja 1999. godine.

Foto: Zorana Jevtić

"Tokom božićne sezone 2003. i 2004., entuzijastičan ženski glas je na radio stanici čitao oglas za tržni centar Providens Plejs, koji je govorio o tome kako bi bilo sjajno kada bi mogli da živimo u tržnom centru. Središnja tema oglasa bila je da tržni centar ne samo da pruža bogato iskustvo kupovine, već ima i sve stvari koje su potrebne za preživljavanje i zdrav život", rekao je Taunsend i dodao kako mu plan nije bio da živi neko vreme u tržnom centru, nego što duže.

On i njegovi prijatelji su izgradili zid od blokova i pomoćna vrata.

Živeli su u relativnom miru četiri godine pre nego što je njihov plan počeo da se raspliće. Pre nego što je uhvaćen, Majkl je planirao da postavi drvene podove, drugu spavaću sobu i kuhinju. Ali, radnici obezbeđenja su pronašli tajnu sobu.

Foto: Zorana Jevtić

Obijanje stana i kraj idile

Jednog dana su umetnici, koji su se zakleli da ni sa kim neće razgovarati o stanu, otkrili da su im vrata od pomoćnih prostorija razvaljena, a njihov Plejstejšn, umetnine i album sa fotografijama nestali.

Taunsend je zbog toga optužen za ometanje poseda. Insistirao je da je ono što je uradio u stvari bio pokušaj učinjen iz "saosećanja da što bolje razume tržni centar i život kupca".

Sudija mu je odredio uslovnu kaznu, ali mu je doživotno zabranjen pristup tržnom centru.