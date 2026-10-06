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Kuća u bugarskom selu Rupite, u kojoj je svoje poslednje godine provela Baba Vanga, danas je otvorena za posetioce. Gotovo tri decenije nakon njene smrti, ovo mesto i dalje privlači ljude koji žele da zavire u prostor u kojem je živela i u kojem su joj dolazili brojni ljudi tražeći savet. Među posetiocima je bila i influenserka Ana Marija, koja je snimila unutrašnjost kuće i otkrila da ulaz košta tri evra.

Iako je kuća mala i sastoji se od svega dve prostorije, u njoj je sačuvan veliki broj predmeta koji svedoče o svakodnevici čuvene proročice. Krevet, stolica, sat koji je stao, pravoslavne ikone i druge lične stvari i dalje se nalaze u prostoru, stvarajući utisak da je vreme u njemu ostalo zaustavljeno.

Pogledajte u galeriji fotografije kuće Babe Vange:

1/7 Vidi galeriju Kuća Babe Vange Foto: Printscreen YouTube

Ana Marija je nakon obilaska priznala da joj je čitav prizor bio neobičan. Kako je opisala, imala je osećaj kao da je Baba Vanga samo na trenutak napustila kuću i da bi svakog časa mogla da se pojavi na vratima. Ipak, jedan detalj posebno joj je privukao pažnju i izazvao nelagodu.

- U kući se nalazi jako puno ogledala zbog kojih mi je bilo užasno neprijatno i jedva sam čekala da izađem napolje. Uopšte mi nije bilo jasno šta će baki koja je izgubila vid kao devojčica toliko ogledala, ispričala je Ana Marija u snimku koji je objavila na društvenim mrežama.

Za razliku od kuće, kod Vanginog groba osetila je mir, iako do njega nije stigla putem kojim je planirala. Navigacija ih je najpre odvela do druge crkve, u Petriču, a kada su odustali od potrage i krenuli ka autoputu, put ih je doveo upravo do crkve u Rupitama koju su želeli da posete.

- Možda je sve slučajno, ali koliko me je kuća uznemirila, toliko me je njen grob smirio, rekla je.

Novinarka Gergana Krasteva, koja je za potrebe teksta britanskog magazina "Metro" otputovala u Bugarsku da bi obišla kuću u kojoj je živela čuvena pororčica, opisala je Baba Vangu i njenu kuću.

"Pre smrti baba Vange 1996. godine ljudi širom Balkana dolazili su kod žene u čiju su moć verovali. Verovali su da može da leči i da vidi ono što niko drugi ne može. 'Balkanski Nostradamus', tako su je zvali, a epitet je zaslužila predskazanjima kao što su Černobilj, smrt princeze Dajane, Njujork 9/11, pa i predviđanjem sopstvene smrti u 85. godini.

Svaki put kad bi "nešto pogodila" legenda o njoj bi postajala sve veće. Posetila sam njen dom i tada sam saznala da sve do smrti Vanga nije koristila porodično prezime - Gušterova, zapravo prezime je izvedenica iz reči gušter. Živela je u maloj kući u Rupitama, selo koje joj je, kako je tvrdila za života, služilo kao izvor energije.

Baba Vanga - spomenik u selu Rupite Foto: Velichka Miteva / Alamy / Profimedia

Njena jednostavna i skromna kućica ima dve sobe. Ima dosta pravoslavnih ikona i ostalih hrišćanskih simbola. Nekoliko metara do njene kuće nalazi se neka vrsta šupe u kojoj se Vanga nalazila sa ljudima koji su želeli da pričaju s njom. Tu sam videla mali sto i veliki beli čaršaf prekriven cvećem. Kažu da je ovo mesto gde se dva sveta spajaju, ono što niko ne vidi ili ne treba da vidi. Scena koja ostaje u glavi", rekla je Georgina.

Posećivale je poznate ličnosti

Babu Vangu su tokom njenog života posećivale i brojne poznate ličnosti sa prostora bivše Jugoslavije. Među njima je bila i Silvana Armenulić, koja je, prema svedočenjima, kod Vange otišla tokom gostovanja u Bugarskoj u avgustu 1976. godine. Kako se prepričava, Vanga joj je tada rekla da ponovo dođe za tri meseca, a zatim dodala da možda neće biti u mogućnosti da se vrati. Silvana je dva meseca kasnije poginula u saobraćajnoj nesreći.

Grob Babe Vange Foto: Velichka Miteva / Alamy / Profimedia

O susretu sa Vangom svojevremeno je govorila i Lepa Brena. Prema njenim rečima, proročica joj je predvidela da će jednog dana osnovati veliku kompaniju u kojoj će raditi brojni pevači, što je Brena kasnije povezala sa Grand produkcijom. Takođe je tvrdila da joj je Vanga najavila brak sa muškarcem u beloj uniformi, kao i da će imati sinove.

I Saša Popović je govorio o svom susretu sa Vangom. Kako je tvrdio, proročica mu je predvidela raspad grupe "Slatki greh", ali i veliki uticaj u muzičkom svetu koji će ostvariti nakon toga. Ipak, prema njegovom svedočenju, Vanga mu je rekla i da će doživeti 86 godina. Taj deo predviđanja se nije ostvario, budući da je Popović preminuo 1. marta 2025. godine, u 71. godini.

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