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Saznajte kako će planetarne energije uticati na vaš život i šta vas očekuje.

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ako imate poslovnih problema, verujte u svoje procene i intuiciju. Udaljite se od drugih ljudi jer će vam osamljivanje i proučavanje samog sebe omogućiti da shvatite gde ste pogrešili i na koji način treba dalje da delujete.

Ljubav: Ako shvatite ovaj period kao koristan za raščišćavanje odnosa, postavićete dobre temelje za buduće mirnije vreme. Dramatični preokreti u ljubavi potpuno će vas uveriti u partnerovu odanost, pa nemojte preterivati u traženju dodatnih dokaza.

Zdravlje: Snažnog ste imuniteta pa ćete izbeći sve sezonske viroze i prehlade, a vreme najradije provoditi baveći se fizičkim aktivnostima. Bićete dobrog raspoloženja, ali manje probleme mogli biste da imate s nesanicom.

Najbolji dan: 6. oktobar

Najlošiji dan: 4. oktobar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Pripazite na svoje ponašanje kako nekom nepromišljenom izjavom ne biste stekli neprijatelje. Pojedinci vam šuškajući iza leđa prave sitne pakosti. Ne dozvolite sebi nerviranje, iako vam je teško da zadržite mirnoću.

Ljubav: Ne razmišljajte o prošlosti, oprostite i sebi i onim partnerima koji su vas povredili. Okrenite se budućnosti, otvorite se ljubavi, krenite u nešto novo ako niste zadovoljni starim. Smanjite poslovne obaveze i više pažnje posvetite porodici.

Zdravlje: Nezdrava ishrana, alkohol i cigarete brzo će ostaviti trag u vidu poremećene probave, ali i u obliku nervoze i teškoća sa spavanjem. Ženske pripadnice znaka mogle bi da imaju ginekoloških tegoba.

Najbolji dan: 8. oktobar

Najlošiji dan: 5. oktobar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pred vama je nedelja prekovremenog rada, važnih sastanaka i rada na novim projektima. Mogli biste privremeno da promenite radno mesto, odnosno da se bavite poslovima za koje inače niste zaduženi.

Ljubav: Bićete u potpunosti oslobođeni sumnji i strahova. Bez grča i bespotrebnih kalkulisanja, prihvataćete nova zbivanja i nove ljubavi. Zasigurno ćete imati više prilika za emotivne užitke, flertove i poboljšanje svog odnosa s voljenom osobom.

Zdravlje: U odličnoj ste kondiciji i u potpunosti vam odgovara ritam sadašnjih događaja. Posvećivaćete mnogo vremena sebi i svojim potrebama, pa nećete žaliti novca uloženog u razne kozmetičke preparate ili tretmane.

Najbolji dan: 10. oktobar

Najlošiji dan: 8. oktobar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pravo je vreme za realizaciju poslovnih ideja, sklapanje partnerstva i potpisivanje ugovora. Sreća će vas pratiti u polaganju ispita, trgovini i finanasijskim poduhvatima. Ostvarite sada željene planove.

Ljubav: Ono što vam je u životu najpotrebnije, nežnost i ljubav, dobijaćete u velikim količinama. Bićete romantični i skloni emotivnom sanjarenju. Večernji izlasci biće uzbudljivi i pružaće vam mogućnost da upoznate pokoje novo lice.

Zdravlje: Dani su pogodni za obavljanje složenijih lekarskih pregleda. Ako planirate neku operaciju, sve će proteći u najboljem redu. Dobar Merkurov položaj biće zaslužan za vaše odlično raspoloženje i energičnost.

Najbolji dan: 4. oktobar

Najlošiji dan: 10. oktobar

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Na poslovnom planu sve će se odvijati kako treba, ali kolotečina bi mogla malo da vas uspava. Budite osoba od akcije! Neće vam biti potrebno previše vremena n energije kako biste napredovali.

Ljubav: Očekuju vas emotivne nedoumice i partnerova tajanstvenost. Sumnjaćete u iskrenost upućenih osećanja. Umesto što se hvatate za svoja negativna razmišljanja, radije počnite da rešavate porodične i stambene probleme i napete odnose s roditeljima.

Zdravlje: Prehlade, razne upale i infekcije mogle bi da naruše vaše zdravlje, stoga vam se preporučuje uzimanje vitaminskih pripravaka i konzumiranje voća. Stariji pripadnici znaka mogli bi da imaju tegoba s rukama i ramenima.

Najbolji dan: 7. oktobar

Najlošiji dan: 4. oktobar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pravo je vreme za poslove vezane za dizajn, slikanje, pisanje pesama, ples i za isticanje u javnosti. Mnogo rada i obaveza pojačaće vaše samopouzdanje, pa ćete postati borbeniji. Međutim, bićete i pod stresom.

Ljubav: Očekuje vas ljubavno ushićenje jer ćete na pravi način iskoristiti ljubavne prilike. Neki među vama suočiće se s neplaniranom, ali željenom trudnoćom, odlučiti da ljubav krunišu brakom ili veridbom, ili iznajmiti stan i započeti zajednički život.

Zdravlje: Vodićete izuzetno aktivan život i neće imati vremena da mislite na probleme i brige. No vaše telo bi moglo da posustaje pred tempom koji ste sebi nametnuli. Mislite na odmor i pripazite na osetljivu probavu.

Najbolji dan: 9. oktobar

Najlošiji dan: 5. oktobar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Napredovaćete u intelektualnom radu. Šefovi, kolege i stranke su vam naklonjeni, pa ćete uspešno sarađivati i komunicirati. Vaša kreativnost i sklonost improvizaciji sve više dolaze do izražaja.

Ljubav: Venera koja boravi u vašem polju novca, usmeravaće vaše emotivne interese prema osobama koje mogu da vam ponude materijalnu i moralnu sigurnost, ali i prema onima koji žude za trenucima opuštenosti, zabave i mirnog, prijatnog razgovora.

Zdravlje: Nećete biti zainteresovani za fizičke aktivnosti, već će vam draže biti da lenačrite i uživate u dobrom zalogaju. Stoga neće čuditi ako ove nedelje nabacite i koji kilogram viška. Klonite se masne i pržene hrane.

Najbolji dan: 10. oktobar

Najlošiji dan: 4. oktobar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Očekuju vas veliki preokreti, pa je moguća veća plata ili prelazak na viši položaj. Puni ste kreativnih ideja i spremni za promene pa biste mogli da ostvarite čitav niz poslovnih uspeha.

Ljubav: Dani su povoljni za donošenje emotivnih odluka, pa ako niste zadovoljni partnerom, pravi je trenutak da ga upozorite na nedostatke. Samci - putovanja, slučajni susreti, bliža rodbina ili telefonski pozivi, biće izvori vašeg emotivnog ushićenja.

Zdravlje: Ako se osećate neprivlačnim, napravite nešto lepo za sebe. Odlazak na masažu ili nova frizura vratiće vam poljuljano samopouzdanje. Ne zanemarujte društveni život i što manje vremena provodite u kući.

Najbolji dan: 4. oktobar

Najlošiji dan: 6. oktobar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nepovoljan Merkur teraće vas da rasipate svoju energiju i vučete pogrešne poteze. Mogli biste da predvidite neke važne detalje, zanemarite korisne savete ili propustite poslovne prilike.

Ljubav: Poneka pogrešna izjava ne bi smela da bude uvod u svađu - shvatite da se različitosti nadopunjuju. Samci će morati da pričekaju da se rasplamsa ljubav sa simpatijom. Za sada postoje neke prepreke, ali vreme će pokazati da se čekanje ipak isplatilo.

Zdravlje: Provedite što više vremena na svežem vazduhu. Ništa vas neće bolje oraspoložiti od lagane šetnje prirodom. Vrlo ste izdržljivi, ali i skloni preterivanjima, pa se pripazite nezgoda i povreda.

Najbolji dan: 7. oktobar

Najlošiji dan: 8. oktobar

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mogli biste uspešno da promovišete rezultate svog rada, dobijete nagradu za efikasnost ili uspešno izrazite svoje kreativne potencijale. Nesebično ćete pomagati kolegama i pritom širiti svoje životne vidike.

Ljubav: Nešto slabije raspoloženje i emotivna nestabilnost nisu prava podloga za ljubavne uspehe. Nemojte žuriti u nove veze pre nego što ste se emotivno distancirali od bivšeg partnera i raščistili sa sobom. Slobodni će doživeti nagli i strasni flert.

Zdravlje: Vaše zdravlje će biti dobro. Merkur se pobrinuo da ste odlično raspoloženi, pa ćete se rado odazivati pozivima na zabave, druženja, izlaske. Ako imate nekog starijeg u kući, bićete zabrinuti za njegovo zdravlje.

Najbolji dan: 9. oktobar

Najlošiji dan: 4. oktobar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pitanja organizacije posla, odnosa sa saradnicima i sigurnosti zaposlenja, zadavaće vam brige. Osećaćete da niko ne može da donosi ispravne odluke osim vas samih, pa biste mogli previše da se opteretite zadacima.

Ljubav: Spremni ste za prihvatanje uloge roditelja ili supružnika. Neki od vas će shvatiti da su uzdisali za pogrešnom osobom, a drugi će se čvršće vezati za postojećeg partnera. Mnoge stvari doći na svoje mesto – osetićete veliko olakšanje.

Zdravlje: Mogući su problemi s nadutošću ili bolnim i otečenim nogama. Više se krećite i nosite anatomsku obuću. Koncentracija će vam biti odlična, ali fizički ćete se žaliti na umor i osećaj iscrpljenosti.

Najbolji dan: 10. oktobar

Najlošiji dan: 5. oktobar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Solidne poslovne perspektive pružiće vam priliku da se nametnete kao vođa i drugima budete oslonac u teškim trenucima. Vaša je prednost što znate da se postavite i kada stvari nisu idealne.

Ljubav: Trezveno ćete odrediti svoje ljubavne želje i pravilno usmeriti emotivnu energiju. Partneru ćete otvoreno reći šta mu zamerate - naprosto više nećete hteti da ćutite. Ovakvi potezi će doprineti skladu i vašem odnosu usaditi potrebnu dubinu.

Zdravlje: Puni samopouzdanja i energije odlično ćete se snalaziti u svim vrstama fizičkih aktivnosti. Nećete pogrešiti ako se odvažite na kupovinu nove garderobe. Osvežen imidž još više će vam podići optimizam.

Najbolji dan: 4. oktobar

Najlošiji dan: 8. oktobar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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