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Poznati lanac pekara "Le Pain Quotidien" javno je odgovorio influenserki koja je tražila 2000 evra za promociju na društvenim mrežama. Umesto da joj plate, na svojim profilima su objavili video u kojem njihov globalni finansijski direktor Frank Gisbrehts (58) besplatno jede kroasan i pije kafu u jednom od lokala u Briselu.

U opisu videa kompanija je pojasnila situaciju. "Jedna influenserka je zatražila 2000 evra da se snimi kako jede naš kroasan i pije kafu... pa evo našeg globalnog finansijskog direktora koji to radi besplatno", stoji u objavi.

Objava od subote izazvala je brojne pozitivne reakcije. Mnogi su u komentarima naveli kako im je "dosta influensera" i pohvalili su direktora za "odličan posao". Sličnu objavu su ponovili i s profiterolom.

Direktorov snimak postao hit

Video s finansijskim direktorom i profiterolom na Instagramu je prikupio više od 4,5 miliona pregleda, dok je kroasan verzija na TikToku pregledana skoro 150 hiljada puta. Korisnici su se našalili da je Gisbrehts jednako vešt u marketingu sadržaja kao i u finansijama. On se lancu "Le Pain Quotidien", čiji naziv na francuskom znači "svakodnevni hleb", pridružio 2023. godine. Prethodno je radio u belgijskom lancu restorana "Lunch Garden" i telekomunikacionoj kompaniji Telenet.

"Odlična promena karijere", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Svaki dobar finansijski direktor odmah bi iskoristio takvu uštedu". Manekenka i filantropkinja Norin Gudvin detaljno je objasnila svoj stav. "U tome je stvar. Da je ovo snimio influenser, namerno ne bih tamo popila kafu iz principa. Budući da ste bili originalni i duhoviti i ne dajete moj novac influenserima, doći ću kod vas na kafu i platiću je. Tako to funkcioniše. Influenserski marketing više ne pali, postiže suprotan efekat", napisala je.

Neki su video uporedili sa snimkom direktora McDonald'sa, Krisa Kempčinskog, koji je ranije ove godine nespretno jeo burger, te zaključili da je Gisbrehts odradio bolji posao.

Zatvaranje poslovnica u Velikoj Britaniji

Uspešan marketinški potez dolazi nakon teškog perioda za kompaniju. "Le Pain Quotidien" je 2023. godine morao da zatvori devet svojih lokala u Velikoj Britaniji nakon što je tamošnji ogranak završio u stečaju. Zatvoreno je osam restorana u Londonu i jedan u Oksfordu.

Jedina preostala lokacija je ona na londonskoj stanici St Pancras, kojom upravlja sestrinska kompanija. Tadašnja izvršna direktorka Anik Van Overstreten potvrdila je da su restorani zatvoreni 30. juna 2023. i da je celokupno osoblje otpušteno, što je značilo gubitak oko 250 radnih mesta. Objasnila je da su iscrpili "sve moguće opcije" za spas poslovanja.

Bregzit i nova strategija

Van Overstreten je tada za Daily Mail izjavila da kompanija mijenja strategiju i usmerava se na franšizno poslovanje. Kao jedan od glavnih razloga za probleme navela je Bregzit, zbog kog je London postao "vrlo teško tržište". "Nakon Bregzita, London je postao vrlo zahtevno tržište. Na ulicama je manje ljudi, troškovi plata su veći, a tržište najma vrlo je kruto, pa kirije dosežu i do 30 odsto našeg proračuna. To nije održivo, posebno uz prilike za rast koje vidimo drugde", pojasnila je.

Rekla je da kompanija "otvara novo poglavlje" u Velikoj Britaniji i da će se više oslanjati na franšizni model i znanje lokalnih partnera. "Naša uspešna lokacija na stanici St Pancras u Londonu ostaće naše glavno uporište. U međuvremenu pregovaramo s potencijalnim partnerima u UK-u o novim franšizama u gradovima, putničkim zonama i hotelima", stajalo je u njenoj izjavi iz 2023. godine.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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