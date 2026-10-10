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Tokom osamdesetih godina prošlog veka, emitovanje uvodne špice kultne serije "Dinastija" na malim ekranima, koja se na Kurir televiziji prikazuje radnim danima u terminima od 17.00 i 23.10 časova, označavalo je trenutak kada bi milioni gledalaca širom planete gorelo u iščekivanju da pogledaju još jedan od čuvenih ženskih okršaja između Aleksis i Kristl Karington.

Pogledajte kultne scene u seriji "Dinastija":

1/18 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Beskompromisno rivalstvo između proračunate i glamurozne Aleksis Karington Kolbi, koju je maestralno odglumila Džoan Kolins, i dobroćudne plavuše Kristl Karington, u tumačenju Linde Evans, postalo je noseći stub celog projekta i nezaobilazni zaštitni znak kultne sapunice. Premda je priča u početku bila fokusirana na porodične zaplete i poslovno carstvo naftnog magnata Blejka Karingtona, dolazak Džoan Kolins u drugoj sezoni dao je potpunu novu dimenziju seriji. Fizički sukobi dve vodeće glumice pretvorili su se u posebne televizijske spektakle.

Zašto su tuče uvedene u seriju?

Uvrštavanje otvorenih okršaja dve izuzetno elegantne i luksuzno odevene dame u večernji termin nije predstavljao slučajnost. Krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina u Americi je zabeležena ogromna ekspanzija specifičnog vida zabave - ženskog rvanja, sa posebnim akcentom na rvanje u blatu. Taj trend postao je opšteprihvaćen fenomen u noćnom životu, medijima i na kablovskim kanalima.

Glavni producenti "Dinastije", predvođeni Aronom Spelingom i bračnim parom Šapiro, prepoznali su ogromno interesovanje publike za takav sadržaj. Stoga su odlučili da taj koncept pretvore u deo visoke produkcije. Zamisao je bila jednostavna, ali delotvorna: uzeti sirovu formu ženskog rvanja i smestiti je u okruženje multimilionera, visoke mode, ekskluzivnih haljina sa potpisom Nolana Milera i skupocenog nakita.

Linda Evans, Džoan Kolins, Džon Forsajt - serija Dinastija Foto: Kurir Promo

Prizor u kom dve prefinjene dame u svilenim toaletama i sa besprekornim frizurama završavaju u vodi, blatu ili peni, ponudio je publici spoj glamura, drame i skandala. Upravo su ti sukobi podigli gledanost u nebesa, obarajući sve rekorde iz nedelje u nedelju.

Obračun u ateljeu za slikanje

Prvi direktni fizički obračun između Aleksis i Kristl odigrao se pred sam kraj druge sezone. Tenzija je rasla mesecima, jer je Aleksis od svog pojavljivanja neprekidno radila na narušavanju braka između Kristl i Blejka. Sukob je doživeo usijanje kada je Kristl otkrila da je upravo Aleksis prouzrokovala njen pad sa konja, zbog čega je izgubila bebu koju je nosila sa Blejkom. Kada je Kristl otišla u Aleksisin slikarski atelje kako bi se obračunala s njom zbog spletki i mešanja u porodicu, verbalni sukob je brzo izmakao kontroli. Aleksis je provocirala bez zadrške, upućujući lične uvrede.

Nakon niza teških reči, Kristl je izgubila strpljenje. Napala je Aleksis usred studija, što je dovelo do opšteg haosa: guranja, šamara i rušenja slikarskih štafelaja, platna i posuda sa bojama. Iako je ova borba trajala kraće u poređenju sa potonjim okršajima, ona je uspostavila matricu za sve buduće sukobe i pokazala da Kristl nije bespomoćna žrtva, već žena spremna da uzvrati udarac.

Čuvena tuča u ribnjaku

Ovo je bez sumnje najčuvenija tuča u istoriji sapunica. Sukob u domu Karingtonovih dostigao je vrhunac kada je Aleksis došla do tajne koja je mogla ozbiljno da ugrozi Kristlin ugled – njen prethodni brak. Uz to, Aleksis je i fjuriozna i potpuno sigurna da Kristl, iako deluje čedno, zapravo pokušava da njenu ćerku Felon okrene protiv nje. Tokom šetnje kroz raskošni vrt, Aleksis je uputila niz izuzetno oštrih opaski na račun Kristlinog porekla i njenog mesta u porodici.

Revoltirana Kristl je snažno gurnula Aleksis, koja je u elegantnoj svilenoj haljini i sa kompletnom šminkom pala unazad direktno u plitki ukrasni ribnjak sa lokvanjima. Besna Aleksis je pri padu zgrabila Kristl za ruku i povukla je sa sobom u vodu. Usledila je burna borba: prskanje, gušenje, čupanje za kosu i potapanje. Ova scena trenutno je postala pop-kulturni fenomen. Glumice su kasnije potvrdile da je voda bila izuzetno hladna i nečista, ali je finalni kadar na ekranu izgledao savršeno.

Tuča u blatnjavom jezeru

Sredinom šeste sezone, rivalstvo se sa gradskog asfalta preselilo u prirodu. Kristl je otišla sa Aleksis u šumu besna jer je, kako joj je i sam Blejk priznao, Aleksis pokušala ponovo da ga zavede. Odlučna da zaštiti muža i odbrani svoj položaj gospođe Karington, Kristl je otišla da se suoči sa suparnicom na neutralnom terenu.

Verbalni okršaj brzo je prerastao u fizički obračun. Kristl je gurnula Aleksis sa litice pravo u blatnjavo jezero pored objekta. Aleksis je reagovala spretno, uhvatila Kristl oko struka i povukla je sa sobom u lepljivo blato. Scena je predstavljala direktan omaž rvanju u blatu - dve bogate dame u uništenim dizajnerskim haljinama valjale su se po mulju, gađale blatom i čupale, dok su im frizure i šminka bili u potpunosti uništeni. Taj kadar ostao je zabeležen kao jedan od najžešćih i najzanimljivijih u serijalu.

Obračun u modnom studiju

Posebno mesto u njihovom okršaju unutar dvodelnog nastavka "Dinastija: Ponovno okupljanje" zauzima i brutalna scena u modnom studiju. Aleksis, koja u tom trenutku upravlja modnom kućom, pokušava da se po svaku cenu domogne dragocene i strogo poverljive liste međunarodnih kupaca. Odlučna da je spreči u toj nameri, Kristl je satera u ugao unutar samog ateljea. Tenzija ubrzo dostiže tačku usijanja dok suparnice razmenjuju otrovne uvrede, a sve kulminira kada Aleksis bezrečito nazove Kristl "plavom droljom".

Ovaj verbalni sukob prerasta u spektakularan i potpuno haotičan nered koji prevazilazi sve njihove dotadašnje, koliko-toliko obuzdane borbe. Dve rivalke u naletu besa doslovno demoliraju modni studio - cepaju dizajnerske haljine sa vešalica, gađaju se teškim rolnama skupocenih tkanina, lome nameštaj i agresivno se rvaju po podu. U samom finišu okršaja, Kristl uspeva da kida glamurozni, skupoceni broš direktno sa Aleksisine toalete. Nakon što izlazi kao apsolutni pobednik i ostavlja Aleksis razbarušenu i počupanu na podu, Kristl ponosno podiže oteti nakit poput trofeja. Ova scena na vrhunski kemp način stavlja tačku na njihovo decenijsko fizičko rivalstvo, ostavljajući Aleksis da sedi usred uništene visoke mode i besno viče niz hodnik za svojom večitom suparnicom.

Tuče nisu bile rezervisane samo za njih

Da fizički obračuni u "Dinastiji" nisu bili rezervisani isključivo za Aleksis i Kristl, dokazuje i kultna scena iz šeste sezone serije u kojoj su pesnice ukrstile mlađe snage - Felon Karington (u tumačenju Eme Sams) i neprikosnovena spletkarošica Semi Džo (koju je igrala Heder Loklir). Strasti su prekipela kada je Semi Džo bezobzirno pokušala da zavede Feloninog supruga, Džefa Kolbija. Besna Felon sačekala je suparnicu na otvorenom prostoru imanja Karingtonovih kako bi joj jasno dala do znanja da se skloni od Džefa.

Verbalni rat trenutno je prerastao u sirovu fizičku borbu. Glumice su se ščepale i u žestokom okršaju upale direktno u drveno korito za napajanje konja. Međutim, borba se tu nije zaustavila - mokre do kože, ispale su iz korita i nastavile bespoštedno da se guše, udaraju i rvaju u dubokom, lepljivom blatu oko konjske staje. Ova scena dokazala je da je tradicija sočnih, prljavih tuča postala sastavni deo genetskog koda serije, osiguravajući da svaka generacija junakinja dobije svoju porciju blata i skandala.

Nisu imale dublere

Iako su pred kamerama bile ogorčene protivnice, glumice su privatno imale odličan odnos, a posebno je zanimljivo to što u ovim scenama nisu koristile dublerke.

Tokom snimanja opasnih kadrova nastojale su da ne povrede jedna drugu. Ipak, nezgode su se dešavale: tokom kultne scene tuče u jezeru, Džoan Kolins je zadobila povredu brade kada ju je Linda Evans slučajno udarila. Zbog te povrede bilo joj je potrebno dve nedelje za oporavak, pa je njen izraz bola u toj sceni bio potpuno autentičan. Dodatnu poteškoću predstavljala je i izuzetno plitka voda u jezeru. Obe glumice su kasnije priznale da su strahovale od povreda glave ili leđa, ali su uprkos riziku odbile da ih u tim scenama zamene kaskaderke.

Džoan Kolins, Džon Forsajt, Linda Evans, serija Dinastija Foto: Profimedia

Za scene tuča haljine su imale svoje duplikate

Iako su glumice same izvodile opasne pokrete, modni tim je imao posebnu strategiju za njihovu garderobu. Za potrebe tuče u blatu, tim dizajnera Nolana Milera izradio je identične replike originalnih haljina od jeftinijih, ali vizuelno sličnih materijala. Prva haljina korišćena je za snimanje krupnih kadrova pre samog pada u blato, kako bi sve izgledalo besprekorno i luksuzno. Druga haljina, namenjena za scenu u blatu, bila je skrojena od sintetičkih tkanina koje bolje podnose vodu i prljavštinu i koje se neće skupiti ili oštetiti u dodiru sa vlagom.

Takođe, pravo blato bi trajno uništilo osetljivu tkaninu i moglo da izazove reakcije na koži glumica. Zbog toga je ekipa za specijalne efekte osmislila veštačko blato - mešavinu vode, gline u prahu, tečne čokolade i prehrambenih zgušnjivača. Ta smesa je pred kamerama delovala gusto i prljavo, ali je bila na bazi vode, što je omogućavalo lakše ispiranje sa materijala.

Haljine su se čistile odmah na licu mesta. Čim bi režiser označio kraj snimanja, asistenti bi pritrčavali sa peškirima i toplom vodom. Haljine su pažljivo skidane sa Džoan Kolins i Linde Evans dok su još bile mokre, kako se smesa ne bi sasušila i trajno oštetila vlakna.

Linda Evans, Pamela Belvud, Heder Loklir, Pamela Su Martin, Džoan Kolins, Džon Forsajt - serija Dinastija Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

Odeća je potom hitno transportovana u specijalizovanu holivudsku čistionicu koja je radila za filmske studije i posedovala posebna hemijska sredstva za uklanjanje scenske šminke i prljavštine. Zahvaljujući veštačkom blatu i brzoj reakciji tima, toalete su uspešno sačuvane i vraćene u arhivu studija u odličnom stanju, da bi se kasnije pojavljivale kao eksponati na izložbama posvećenim modi iz "Dinastije".

Ovi bespoštedni obračuni u skupocenoj svili i veštačkom blatu nisu samo podigli gledanost u nebesa, već su zauvek urezali Aleksis i Kristl u vizuelnu memoriju pop-kulture kao neprevaziđeni simbol televizijskog glamura i skandala.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji