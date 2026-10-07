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Dnevni horoskop za 7. oktobar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde predviđaju ove srede.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Početak nove poslovne saradnje sa inostranstvom može vam doneti finansijski uspeh. Prvo sve dobro isplanirajte. Ukoliko ste nešto prećutali partneru, to danas može da vam se obije o glavu. Ispravite grešku na vreme. Osetljivi zubi i desni.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Obnavljanje stare poslovne saradnje može da obeleži ovaj dan. Sklapanje unosnog sporazuma doneće vam finansijski dobitak. Romantičan sastanak sa osobom koja vam se sviđa odranije. Očekuje vas zbližavanje. Skloni ste depresiji i melanholiji, izbegavajte negativne misli.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaš odnos s jednim kolegom izmiče kontroli. Do vas mogu dopreti spletke zasnovane na lažnim argumentima. Prolazite kroz turbulentan period u odnosu s partnerom. Vaši stavovi se u potpunosti razlikuju. Manji problemi s nervima su mogući, a usled toga i bolna stanja.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan period za program profesionalnog usavršavanja. Napredak u karijeri zahvaljujući novim veštinama. Izlazak s prijateljima vam može doneti poznanstvo sa osobom u koju se možete zaljubiti na prvi pogled. Mogući su problemi s kičmom.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Zahvaljujući savršenoj organizaciji poslovanja i pouzdanom timu saradnika, danas ćete ostvariti odlične rezultate. Ovo veče vam donosi romantičan susret sa osobom koju ste nedavno upoznali. Ljubav na prvi pogled. Povedite računa kada je u pitanju krvotok.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je početak rada na novom projektu, koji će zahtevati dodatnu edukaciju. Napredak kroz profesionalno usavršavanje. Obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavlju može probuditi stari žar. Moguće je obnavljanje veze. Problemi vezani za nadutost su naglašeni.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poseban uspeh postići će one Vage koje se bave kreativnim zanimanjima, modom ili dizajnom. Finansijski napredak. Slobodne Vage donele su odluku da pređu granicu prijateljstva sa osobom koja im se već dugo dopada. Čuvajte bubrege, mogući su problemi zbog pojave peska ili kamena.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspeh u kreativnim zanimanjima, poput dizajna, ulepšaće ovog dana dominantnu atmosferu na poslu. Nesuglasice između vas i vašeg partnera i ostalih ukućana danas mogu biti glavna tema. Neophodan je kompromis. Preuveličavate problem koji imate, pravi ste hipohondar.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Strelčevi koji danas imaju važan poslovni sastanak mogu da naiđu na teške pregovarače. Uprkos tome, sporazum će biti sklopljen. Pojava starog problema između vas i partnera i vaših ukućana zahtevaće ustupke. Mogući problemi zbog malokrvnosti.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jarčeve koji se bave kreativnim zanimanjem ili prosvetom očekuju pohvale. Napredak u karijeri. Odlučili ste da unesete neke nove elemente u vezu s partnerom. Zajedno ćete prevazići aktuelni problem. Problemi sa sinusima su mogući, muči vas zapušen nos.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaše govorničke veštine će doći do izražaja na poslovnom sastanku. Svojom sugestivnošću postići ćete značajan sporazum. Danas ćete zajedno s partnerom uspešno rešiti zajednički problem u okviru porodice. Izbegavajte cigarete i duvanski dim, pluća su vam veoma osetljiva.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Uspešno ćete prevazići razlike u gledištima s poslovnim partnerima. To će vam omogućiti dalji razvoj saradnje. Kriza poverenja između vas i partnera. Partner je počeo da sumnja u vas jer ste nešto prećutali. Budite oprezni u saobraćaju, moguće su manje nezgode, povrede.