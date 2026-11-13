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Duboko među drvećem škotskog Hajlenda, nedaleko od jezera Loh Nes, krije se kuća koja izgleda kao da je izašla iz nekog fantastičnog filma. Sa zaobljenim vratima, prirodnim materijalima i izgledom koji se gotovo potpuno utapa u šumu, mnoge odmah podseti na domove hobita. Ipak, njen vlasnik Stjuart Grant tvrdi da Tolkinov svet sa nastankom njegove kuće nema nikakve veze.

Grant danas ima 94 godine, a svoj neobični dom u blizini sela Tomič počeo je da uređuje još osamdesetih godina prošlog veka. Na imanje je stigao 1984. godine, kada je kupio zemljište na kojem su se nalazili zapuštena kuća i stari objekat za stoku. Prvobitno je nameravao da u njemu boravi samo privremeno, ali ga je rad toliko zaokupio da je na kraju upravo taj prostor pretvorio u svoj dom.

Pogledajte u galeriji kako izgleda spoljašnost kuće:

1/6 Vidi galeriju Kuća nalik Hobitu Foto: YouTube/SWNS

Kuća nalik hobitskoj nastala je sasvim slučajno

Iako je zbog ovalnih vrata, drvenih detalja i bajkovitog izgleda kuća godinama poznata kao „hobitski dom“, Stjuart je više puta isticao da nije pokušavao da kopira svet iz „Gospodara prstenova“ ili „Hobita“.

Naprotiv, u vreme kada je počeo da uređuje kuću nije ni poznavao te priče, a kasnije je objašnjavao da je sličnost obična slučajnost. Dom je nastajao postepeno, bez velikog projekta i unapred zacrtanog konačnog izgleda, dok je Grant prostor prilagođavao svojim potrebama i materijalima koje je imao na raspolaganju.

- Mislio sam samo da ovo mesto učinim udobnim za život - objasnio je svojevremeno.

Neobična kuća nalik domu hobita u šumi u Škotskoj Foto: YouTube/SWNS

I tako je ono što je trebalo da bude privremeni smeštaj postalo kuća u kojoj je proveo decenije.

Nekada je to bio stari objekat za stoku

Priča o neobičnoj građevini postaje još zanimljivija kada se zna da Stjuart nije podigao potpuno novu kuću. Objekat koji je preuredio star je oko dva veka i nekada je pripadao imanju jednog obućara.

Pre nego što je Grant stigao, prostor su koristile i životinje, među kojima su bili krava, tele, kokoške, magarac, pa čak i svinja. Kada je kupio imanje, objekat je bio u veoma lošem stanju, bez pravog krova i vrata, ali je tokom godina uspeo potpuno da ga transformiše.

Posebno voli da prepričava priču o magarcu nekadašnjeg vlasnika.

Pogledajte u galeriji kako izgleda unutrašnjost kuće:

1/6 Vidi galeriju Kuća nalik Hobitu unutrašnjost Foto: YouTube/SWNS

- Imao je kravu sa teletom, kokoške i veoma poznatog magarca. Pričalo se da bi, kada se vraćao iz sela, magarac odlučio da je dovoljno hodao, legao na put, a on bi ga tamo ostavio. Zatim bi se životinja sama vratila kući — ispričao je Stjuart.

Život daleko od gradske buke

Grant je godinama uređivao i prostor oko kuće, pa se čitavo imanje danas stapa sa šumom koja ga okružuje. Mir, zelenilo i gotovo potpuna izolovanost postali su važan deo njegovog svakodnevnog života.

Kuća je vremenom postala poznata i van Škotske, pa su je posećivali turisti i ljubitelji Tolkinovih dela iz različitih delova sveta. Stjuart, koji nema mobilni telefon niti koristi internet, nije zazirao od posetilaca i rado ih je primao.

Ipak, uprkos sve većoj popularnosti njegovog doma, upravo tišina ostaje ono što najviše ceni.

- Mir je apsolutan i čini se da se protok vremena gubi kroz smenu godišnjih doba - rekao je.

Video: Renoviranje kupatila