Slušaj vest

Ako želite da unesete više sreće u svoj dom, možda bi trebalo da razmislite da udomite mačku. Međunarodni tim istraživača u novoj studiji analizirao je javno dostupne podatke iz 93 zemlje kako bi ispitao vezu između nivoa sreće, broja domaćih mačaka i stope zaraženosti parazitomToxoplasma gondii. Mačke su glavni domaćin ovog parazita, kojim je, prema procenama, zaražena svaka treća osoba na svetu.

Cilj studije, objavljene u časopisu PLOS One, bio je da se utvrdi da li posedovanje mačke utiče na osećaj sreće i kakvu ulogu u tome ima rizik od parazitske infekcije. Kako piše ScienceAlert, iako je T. gondii za većinu ljudi bezopasan i ne izaziva simptome, kod osetljivih grupa može da izazove probleme. Prethodna istraživanja povezivala su ga sa anksioznošću, depresijom i shizofrenijom.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Više mačaka, više sreće, ali i jedna zagonetka

Autori studije u analizu su uključili i bogatstvo država, jedan od faktora koji se često povezuje sa kvalitetom života. „Otkrili smo da su zemlje sa više mačaka uglavnom prijavljivale viši nivo sreće, dok su one sa većom izloženošću parazitu Toxoplasma gondii imale niži nivo sreće“, navode autori u saopštenju.

Ove naizgled protivrečne rezultate potrebno je detaljnije razmotriti. Istraživači napominju da su pojedine zemlje mogle nesrazmerno da utiču na ukupne podatke. Kina je, na primer, imala relativno visok rezultat na skali sreće, iako ima manje mačaka po stanovniku od većine drugih zemalja.

Jedan od iznenađujućih detalja u podacima jeste to što su zemlje sa više mačaka zapravo imale nižu stopu izloženosti parazitu T. gondii. To je suprotno očekivanjima, jer bi veći broj mačaka logično trebalo da znači i veću prisutnost parazita.

Klikom na link saznajte šta treba da uradite pre nego što udomite mačku.

Foto: melis, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

„Naravno, ovde je reč o povezanosti na nivou država. Ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da posedovanje mačke direktno usrećuje ljude ili da ih toksoplazma čini nesrećnima, ali ovi obrasci su dovoljno zanimljivi da zaslužuju dalja istraživanja“, poručuju autori.

Uloga bogatstva i brige o životinjama

U bogatijim zemljama ljudi lakše nabavljaju mačke i imaju bolji pristup veterinarskoj zaštiti. Mačke u takvim društvima češće žive isključivo u zatvorenom prostoru, redovno posećuju veterinara i hrane se kupovnom hranom, što bi moglo da objasni nižu stopu zaraženosti parazitom.

Rezultati ukazuju na to da biološki i ekološki faktori mogu da imaju ulogu u postizanju sreće, iako se takvi faktori obično ne uključuju u slična istraživanja.

„Ovo dovodi u pitanje jednostavnu pretpostavku da više mačaka nužno znači i veću izloženost parazitu. Pokazuje nam da su faktori poput načina brige o ljubimcima, higijenskih uslova i socioekonomskog statusa izuzetno važni“, rekao je biolog Havijer I. Borras-Leon sa Nacionalnog instituta za psihijatriju Ramon de la Fuente Muniz u Meksiku.

Foto: Neniya Lanti / Alamy / Alamy / Profimedia

Smer za buduća istraživanja

Nivo sreće u populaciji ima konkretne posledice po javno zdravlje, zbog čega su ovakve studije važne. Kada su ljudi pod stresom, anksiozni ili nesrećni, manje su produktivni i češće im je potrebna pomoć ili lečenje.

Saznanje da život sa mačkom može da poveća osećaj zadovoljstva nadovezuje se na druga nedavna otkrića, poput istraživanja koje je pokazalo da životinje mogu da pomognu u usporavanju kognitivnog propadanja.

Kako bi se istraživanja unapredila, buduće studije trebalo bi da prate vlasnike mačaka i ljude koji ih nemaju na individualnom nivou, umesto da samo porede čitave države. Na taj način moglo bi da se sazna više o odnosu između mačaka i sreće.

„Buduća istraživanja sreće na nacionalnom nivou trebalo bi da objedine socioekonomske i biološke perspektive. Potrebni su nam longitudinalni i interdisciplinarni pristupi kako bismo razjasnili mehanizme koji se nalaze u osnovi ovog odnosa“, zaključuju istraživači.

Bonus video: