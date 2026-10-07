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Nova sezona popularnog kviza „Potera“ donela je nekoliko promena, ali je najveću pažnju privukao prvi nastup Alekse Stefanovića u ulozi tragača. Već u debitantskoj epizodi pokazao je da neće biti lak protivnik, pošto je bez većih problema zaustavio takmičarski tim i sačuvao 790.000 dinara.

Aleksa Stefanović je novi Tragač u kvizu Superpotera Foto: foto Marko Todorovic

Za stolom su mu se suprotstavili Miloš Petrović, Zoran Gerić, Emina Dramlić i Mateja Dimitrijević, a zanimljivo je da su samo jednom od njih vrata „Potere“ bila potpuno nova. Troje takmičara već je ranije osetilo atmosferu kviza i igralo protiv drugih tragača.

Troje takmičara već imalo iskustvo u „Poteri“

Student prava Miloš Petrović učestvovao je u desetoj sezoni, kada mu je protivnik bio Žarko, dok se diplomirani pravnik Zoran Gerić još 2019. godine nadmetao sa Milicom. Turistički vodič Emina Dramlić takođe je već bila deo „Potere“, a njen prethodni nastup imao je dodatnu zanimljivost - u toj epizodi Aleksa Stefanović još nije bio tragač, već jedan od takmičara.

Jovan Memedović sa tragačima iz kviza Superpotera Foto: foto Marko Todorovic

Jedini kome je ovo bilo prvo iskustvo u kvizu bio je profesor nemačkog jezika Mateja Dimitrijević.

Miloš ovoga puta nije uspeo da stigne do završnice, dok su Zoran, Emina i Mateja prošli dalje. Zoran je odbranio 400.000 dinara, Emina 90.000, a Mateja 300.000, pa je tročlana ekipa u Finalnu poteru ušla sa ukupnim fondom od 790.000 dinara.

Deset koraka nije bilo dovoljno

Aleksa Stefanović kao novi tragač u kvizu Potera Foto: Adrenalin produkcija

Takmičari su u završnici uspeli da naprave deset koraka prednosti, ali ni to nije ozbiljnije ugrozilo novog tragača. Stefanović je prednost sustizao mirno i bez većih grešaka, a poslednji tačan odgovor dao je dok mu je na satu ostalo čak minut vremena.

Tako je svoju prvu epizodu u novoj ulozi završio ubedljivom pobedom i odmah stavio do znanja da takmičare u nastavku sezone čeka još jedan veoma zahtevan protivnik.

Večeras nova ekipa pokušava da nadmudri tragača

Aleksa Stefanovic Foto: Adrenalin produkcija

Nova epizoda „Potere“ donosi i novu četvorku koja će pokušati da napravi uspešniji rezultat.

Stefan Piper, diplomac svetske književnosti, u ekipu donosi široko znanje i ljubav prema dobroj priči, dok će vazduhoplovni mehaničar Branko Popadić pokušati da tim održi „na visini zadatka“. Master politikolog Nevena Gačić biće zadužena za strateški pristup, a inženjer geodezije Aleksandar Dimitrijević za preciznost i dobar pravac.

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