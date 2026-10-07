Novi tragač razbio iskusne takmičare u "Poteri": Aleksa Stefanović u debiju odbranio ogromnu sumu za minut
- Aleksa Stefanović je u debitantskoj ulozi tragača u 'Poteri' zaustavio takmičare i sačuvao 790.000 dinara.
- Takmičari su u finalnu poteru ušli sa deset koraka prednosti, ali je Stefanović stigao do poslednjeg odgovora sa minutom viška.
Nova sezona popularnog kviza „Potera“ donela je nekoliko promena, ali je najveću pažnju privukao prvi nastup Alekse Stefanovića u ulozi tragača. Već u debitantskoj epizodi pokazao je da neće biti lak protivnik, pošto je bez većih problema zaustavio takmičarski tim i sačuvao 790.000 dinara.
Za stolom su mu se suprotstavili Miloš Petrović, Zoran Gerić, Emina Dramlić i Mateja Dimitrijević, a zanimljivo je da su samo jednom od njih vrata „Potere“ bila potpuno nova. Troje takmičara već je ranije osetilo atmosferu kviza i igralo protiv drugih tragača.
Troje takmičara već imalo iskustvo u „Poteri“
Student prava Miloš Petrović učestvovao je u desetoj sezoni, kada mu je protivnik bio Žarko, dok se diplomirani pravnik Zoran Gerić još 2019. godine nadmetao sa Milicom. Turistički vodič Emina Dramlić takođe je već bila deo „Potere“, a njen prethodni nastup imao je dodatnu zanimljivost - u toj epizodi Aleksa Stefanović još nije bio tragač, već jedan od takmičara.
Jedini kome je ovo bilo prvo iskustvo u kvizu bio je profesor nemačkog jezika Mateja Dimitrijević.
Miloš ovoga puta nije uspeo da stigne do završnice, dok su Zoran, Emina i Mateja prošli dalje. Zoran je odbranio 400.000 dinara, Emina 90.000, a Mateja 300.000, pa je tročlana ekipa u Finalnu poteru ušla sa ukupnim fondom od 790.000 dinara.
Deset koraka nije bilo dovoljno
Takmičari su u završnici uspeli da naprave deset koraka prednosti, ali ni to nije ozbiljnije ugrozilo novog tragača. Stefanović je prednost sustizao mirno i bez većih grešaka, a poslednji tačan odgovor dao je dok mu je na satu ostalo čak minut vremena.
Tako je svoju prvu epizodu u novoj ulozi završio ubedljivom pobedom i odmah stavio do znanja da takmičare u nastavku sezone čeka još jedan veoma zahtevan protivnik.
Večeras nova ekipa pokušava da nadmudri tragača
Nova epizoda „Potere“ donosi i novu četvorku koja će pokušati da napravi uspešniji rezultat.
Stefan Piper, diplomac svetske književnosti, u ekipu donosi široko znanje i ljubav prema dobroj priči, dok će vazduhoplovni mehaničar Branko Popadić pokušati da tim održi „na visini zadatka“. Master politikolog Nevena Gačić biće zadužena za strateški pristup, a inženjer geodezije Aleksandar Dimitrijević za preciznost i dobar pravac.
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