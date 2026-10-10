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Dva najstarija muškraca na svetu, Australijanac Ken Viks (113) i Brazilac Žoao Marinjo Neto (114) čestitali su jedan drugom rođendane, koji slave istog dana, na dva suprotna kraja sveta.

Razmenu rođendanskih čestitki je 5. oktobra zabeležila i Ginisova knjiga rekorda, prema kojoj je Žoao Marinjo Neto zvanično najstariji čovek na planeti.

Razdvaja ih 14.000 kilometara

Dvojicu muškaraca povezuje isti datum rođenja i činjenica da su dva najstarija živa muškarca na svetu, uprkos tome što ih razdvaja oko 14.000 kilometara.

Viks, koji živi u domu za stare "Vidon" u Graftonu, u saveznoj državi Novi Južni Vels, bio je oduševljen posebnom porukom koju je dobio od Marinja Neta i uzvratio je video-snimkom u kojem mu se zahvalio i takođe čestitao rođendan.

Žoao Marinjo Neto je najstariji muškarac na svetu od novembra 2024. godine, kada je imao 112 godina, što znači da je ovo drugi rođendan koji je obeležio na toj vrhunskoj poziciji.

Savet za dug život

Prema podacima Ginisove knjige rekorda, on je 13. najstariji Brazilac ikada i najstariji muški stanovnik Brazila ikada.

Ima šestoro žive dece, 22 unučadi, 15 praunučadi i troje prapraunučadi.

Na pitanje koji savet ima za dug život, Marinjo Neto je ranije rekao da ako neko želi da ima dug život, treba da okruži se dobrim ljudima i da drži voljene blizu sebe

(Kurir.rs/Telegraf)

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