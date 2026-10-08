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Ljubav, novac i lične vrednosti dolaze u prvi plan tokom retrogradnog hoda Venere, koji je počeo 3. oktobra i trajaće do 13. novembra 2026. godine. U prvom delu ciklusa Venera se kreće kroz Škorpiju, a 25. oktobra vraća se u Vagu. Astrolozi zato ovaj period opisuju kao vreme u kojem se najpre otvaraju dublje emotivne teme, a potom dolazi na red pitanje ravnoteže u odnosima.

U astrološkoj simbolici Venera je povezana s privlačnošću, ljubavlju, uživanjem, novcem i onim što smatramo vrednim. Njeno retrogradno kretanje ne znači da će se svakome javiti bivši partner niti da su finansijski problemi neizbežni. Više liči na poziv da se zastane i proveri šta u ljubavi i svakodnevnom životu i dalje ima smisla, a šta se održava samo iz navike.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Za Ovnove bi tema mogla da bude poverenje - naročito u odnosima u kojima se novac ili odgovornost dele s drugima. Ako već postoji nešto što ih muči, guranje problema pod tepih verovatno neće doneti mir. U ljubavi bi im koristilo da razgovor odlože dok se ne smire, a kod novca da izbegnu ishitrene obaveze i kupovine.

Bik

Bik Foto: Shutterstock

Bikovi bi mogli da se zapitaju da li ih sadašnja veza zaista ispunjava ili samo pruža sigurnost na koju su navikli. Moguće je i da se u mislima ponovo pojavi neko iz prošlosti. Ipak, nostalgija nije isto što i znak da treba obnoviti staru vezu - ponekad je važnije razumeti zašto se neka priča vraća nego pokušati da je ponovo započnemo.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Blizanci bi mogli da osete zamor od svakodnevnog ritma, posla i obaveza koje se ponavljaju. Umesto da odmah naprave velike rezove, korisnije bi bilo da prepoznaju šta im najviše crpi energiju. Mala promena rasporeda ili navika mogla bi da im donese više prostora nego nagli zaokret.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Rakovi bi mogli ponovo da pronađu zadovoljstvo u nečemu što su zapostavili - kreativnom radu, hobiju ili vremenu za sebe. Moguće je i da se vrate mislima na osobu prema kojoj su nekada gajili osećanja. Ako su u vezi, ovaj period mogu da iskoriste da unesu više lakoće i spontanosti u odnos.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Porodični odnosi i dom mogli bi da zauzmu više prostora u Lavovim mislima. Neka stara tema može ponovo da se pokrene, a moguće je i razmišljanje o preseljenju ili promeni životnog prostora. Pre većih ulaganja, trebalo bi da razdvoje ono što im je zaista potrebno od želje da nezadovoljstvo reše kupovinom ili renoviranjem.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Device bi mogle da se vrate razgovoru za koji su mislile da je završen. Ono što nije bilo izgovoreno sada može da postane važno, bilo da je reč o partneru, prijatelju ili članu porodice. Prednost ovog perioda mogla bi da bude u tome što će lakše imenovati problem i jasnije reći šta im smeta.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Za Vage se otvara pitanje ličnih želja i granica. Da li pristaju na kompromise zato što ih zaista žele ili da bi izbegle nezadovoljstvo drugih? Kako se Venera krajem oktobra vraća u njihov znak, moglo bi da im postane jasnije šta žele da promene u načinu na koji se predstavljaju, troše novac ili grade odnose.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije bi mogle intenzivnije da preispituju sopstvene emocije i način na koji ulaze u bliskost. Potisnuta osećanja ili stare zamerke mogu ponovo da se pojave, pa bi bilo korisno da im daju prostor pre nego što donesu zaključak. Ako požele veću promenu izgleda ili života, dobro je da najpre provere da li iza te odluke stoji trajnija želja ili trenutna nesigurnost.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Strelčevima bi moglo da prija više vremena nasamo. Neke nedovršene priče ili osećanja koja su dugo držali po strani mogu ponovo da im zaokupe pažnju. Umesto da odmah traže odgovore od drugih, mogli bi da razmisle šta žele da zatvore i šta više ne žele da nose sa sobom.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Jarčevi bi mogli drugačije da sagledaju prijateljstva i profesionalne veze. Neki odnosi možda više ne pružaju bliskost ili podršku kao ranije, dok bi se neko iz prošlosti mogao ponovo pojaviti. U poslovnom okruženju vredelo bi da razmotre da li je saradnja uzajamna ili se od njih očekuje da stalno daju više nego što dobijaju.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Vodolije bi mogle da preispitaju svoje ambicije i predstavu o uspehu. Put koji im je nekada delovao kao pravi možda sada izgleda manje privlačno, a moguća je i prilika da se vrate poslu ili planu koji su ranije odbacile. Pre odluke važno je da se zapitaju da li im ta mogućnost zaista odgovara ili im je samo poznata.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Ribe bi mogle da se vrate planovima koje su smatrale sigurnim - od putovanja i školovanja do selidbe ili većeg životnog cilja. Ako se pojave prepreke, to ne mora da znači da treba da odustanu. Možda je dovoljno da promene rok, način ili očekivanja.

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