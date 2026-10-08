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"Da li bi ste mogli da mi odgovorite?", sasvim je obično pitanje iz poslovnog mejla, na prvi pogled. Poruka je jasna, obraćanje pristojno, ali se u njoj potkrala greška u pravopisu. Dovoljno je da uklonite jedan razmak i napisaćete je pravilno.

Ako se dvoumite između "bi ste" i "biste", zapamtite da je u srpskom jeziku pravilno pisati spojeno, "biste".

Zašto se "biste" piše spojeno?

"Biste" je oblik pomoćnog glagola "biti" u drugom licu množine, koji koristimo za građenje potencijala, odnosno glagolskog načina kojim izražavamo mogućnost, želju ili uslov. To je jedna reč, pa nema razloga da je razdvajamo na "bi" i "ste".

Pravilno je:

- Da li biste došli na večeru?

- Šta biste uradili na mom mestu?

- Volela bih da mi kažete kada biste mogli da dođete.

- Kada biste imali više vremena, mogli biste da završite posao.

U svim ovim primerima pisanje "bi ste" bilo bi pogrešno.

Pisanje mejla Foto: Promo

A kada nekome persirate?

Isto pravilo važi kada se obraćamo jednoj osobi sa "Vi". Bez obzira na to da li pišete prijateljima, kolegama ili osobi kojoj persirate, "biste" se uvek piše spojeno. Zato u poslovnom mejlu treba napisati: "Da li biste mogli da mi pošaljete dokument?".

Isto važi i za "bismo"

Ako vas zbunjuje "biste", možda zastanete i kada treba da napišete "bismo". Pravilo je isto, oba oblika pišu se spojeno.

- Mi bismo želeli da rezervišemo sto.

- Vi biste mogli da dođete ranije.

Kako da zapamtite?

Zapamtite kratku rečenicu: "Mi bismo, vi biste". Ni u jednom od ta dva oblika nema razmaka.

VIDEO: Dnevna doza pravospia