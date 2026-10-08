Aleksa Stefanović stihovima iznenadio takmičarku: Kad se u "Poteri" sretnu dva pesnika
Da u „Poteri“ na testu nije samo znanje, pokazaće nova epizoda u kojoj će snage odmeriti i dvoje ljubitelja poezije. Tragač Aleksa Stefanović odlučio je da takmičarku Mariju Đokić, koja i sama piše pesme, dočeka na njenom terenu i stihovima koje je posebno za ovu priliku osmislio.
Inspiraciju je pronašao u njenom prethodnom uspehu u „Superpoteri“, gde je osvojila milion dinara, ali i u novom izazovu koji je čeka:
„Milionče prvo, sredilo Vam je dom.
U Superpoteri napravili ste lom.
Za novu predstavu, nema više probe
Sve zavisi od Vas, Tragača i Slobe.“
Poslednji stih Aleksa je završio pokazujući na voditelja Slobodana Šarenca, a njegov neočekivani pesnički nastup takmičari i voditelj nagradili su aplauzom. Da li će Marija imati razloga za aplauz i nakon duela sa Tragačem, ostaje da se vidi u najnovijoj epizodi kviza.
Marija, međutim, neće biti jedina koja će večeras pokušati da pronađe pravi put do pobede. Uz administrativnu saradnicu u bolnici i nekadašnju milionerku iz „Superpotere“, u tim stižu i Vanja Kraus, student Fakulteta organizacionih nauka, Lazar Jovanović, logističar, i David Pantović, master softverski inženjer.
Da li će različita znanja i iskustva uspeti dobro da „organizuju“, isplaniraju i povežu u zajedničku pobedu, saznaćemo večeras, 8. oktobra od 21 čas na RTS 1, u novoj epizodi „Potere“.