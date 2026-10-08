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Endru Mauntbaten-Vindzor i policija doline Temze saglasili su se da su nalozi za pretres, na osnovu kojih su policajci ranije ove godine upali u dva njegova kraljevska imanja, bili nezakoniti, saopštio je sudija Višeg suda.

Bivši princ Endru pokrenuo je sudski postupak protiv policije, osporavajući zakonitost naloga za pretres koje je početkom godine izdao sudija Krunskog suda Old Bejli u Londonu.

Policija pretresala dva njegova imanja

Nalozi su policajcima omogućili da u februaru pretresu njegovo prebivalište na imanju Sandringem, kao i njegov nekadašnji dom u Vindzoru, Rojal Lodž.

Kako se navodi, Mauntbaten-Vindzor optužio je policiju i da su tokom pretresa odneli neke njegove lične stvari.

Bivši vojvoda uhapšen je na svoj 66. rođendan zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotrebe položaja u javnoj službi. Hapšenje je usledilo nakon navoda da je tokom vremena kada je bio britanski trgovinski izaslanik delio osetljive informacije sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Nakon hapšenja Mauntbaten-Vindzor je saslušan uz upozorenje da sve što kaže može biti upotrebljeno protiv njega, a potom je pušten na slobodu. On je sve vreme odlučno negirao bilo kakvu protivpravnu radnju.

Endru Mauntbaten-Vindzor u automobilu sa vidljivom modricom na desnoj strani lica Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Istraga obuhvata više mogućih krivičnih dela

Zloupotreba položaja u javnoj službi predstavlja krivično delo koje se odnosi na ozbiljnu, namernu zloupotrebu ili zanemarivanje ovlašćenja i odgovornosti koje proizlaze iz određene javne funkcije.

Policija doline Temze ranije je saopštila da u okviru istrage i dalje razmatra širok spektar mogućih aspekata koji potpadaju pod ovo krivično delo. Istraga može da obuhvati potencijalna finansijska krivična dela, seksualne prestupe, prevaru, korupciju, kao i ometanje sprovođenja pravde.

Nekadašnju rezidenciju princa Endrua pretresa policija Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Povukao se iz javnosti nakon odlaska iz Rojal Lodža

Mauntbaten-Vindzor se retko pojavljivao u javnosti otkako je u februaru bio primoran da napusti Rojal Lodž i preseli se na imanje Sandringem u Norfolku.

Britanski kralj Čarls III prošle godine, u oktobru, oduzeo je svom bratu pravo da koristi titulu princa, kao i vojvodsku titulu, zbog njegove povezanosti sa Džefrijem Epstinom.