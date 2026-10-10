Dnevni horoskop za 10. oktobar: Ovnovi su pred velikim iskušenjem, Bikovi su previše osetljivi, a Vage...
Dnevni horoskop za 10. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ove nedelje.
OVAN
Fokusirate se na finansijska pitanja. Uprkos izvesnoj dozi rizika, ostvarićete finansijski dobitak. Osećate sve veću privlačnost prema osobi s posla. Teško ćete odoleti iskušenju da ne uđete u tajnu vezu. Kad je zdravlje u pitanju, mogući su neraspoloženje i problemi s kostima.
BIK
Ključ uspeha u ovom periodu je u reorganizaciji i promeni tima saradnika. Moguće je obnavljanje stare saradnje. Previše ste osetljivi i možete impulsivno reagovati na komentar partnera. Kratkotrajne razmirice. Zanemarivanje početnih simptoma, pa bolest prelazi u hroničnu.
BLIZANCI
Poteškoće u poslovnoj komunikaciji mogu vam izazvati glavobolju. Potrudite se da što preciznije izražavate svoje stavove. Slobodne Blizance očekuje zbližavanje sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Romantičan sastanak. Mogući su problemi s disajnim organima i hormonima, kao i infekcije.
RAK
Ovaj period vam donosi promenu na poslu. Prekinućete poslovnu saradnju s jednom osobom jer je nepouzdana. Atmosfera puna ljubavi i nežnosti okružuje vaš odnos s partnerom i on dobija na kvalitetu. Problemi sa organima za varenje i urogenitalnim traktom.
LAV
Važan poslovni sastanak na kom ćete postići uspešan dogovor obeležiće ovaj dan. Ne ulazite u rizične investicije. Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period krize poverenja. Otvorenim razgovorom prevaziđite to. Disajni organi biće osetljivi i treba da se čuvate hladnih pića.
DEVICA
Najveći napredak u karijeri mogu da naprave Device koje se bave prosvetom ili nekom umetnošću. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz harmoničan period. Sledi period daljeg zbližavanja. U ovom periodu uzimajte više toplih napitaka, kao i vitamina i minerala.
VAGA
Ovaj dan može obeležiti obnavljanje stare poslovne saradnje ili važan poslovni sporazum. Napredak u karijeri. Slobodne Vage očekuje udvaranje osobe s posla. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Na polju zdravlja mogući problemi s pritiskom i srcem.
ŠKORPIJA
Važan poslovni sastanak na kom će vaši pregovori naići na prepreku u vidu nepopustljivog pregovarača. Neophodan je kompromis. Konačno imate više vremena da se posvetite partneru. To će doprineti vašem većem zbližavanju. Moguće su infekcije disajnih puteva.
STRELAC
Danas do vas mogu dopreti neke spletke, a to može dovesti čak do otvorenog konflikta na poslu. Izborićete se za pravdu. Slobodni Strelčevi su u dilemi da li da se pomire s bivšom ljubavi ili ne. Preventiva je najvažnija, uzimajte više vitamina C.
JARAC
Nesuglasice s poslovnim partnerima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s jednom osobom na nekoj zabavi ostavilo je na vas dubok utisak. Uskoro vas očekuje zbližavanje. Na polju zdravlja prisutna je sklonost infekcijama i alergijama.
VODOLIJA
Glavna tema ovog dana su finansijska pitanja. Budite obazrivi s rizičnim ulaganjima i poslovnim potezima. Slobodne Vodolije mogu upoznati svoju srodnu dušu preko prijatelja, na nekoj proslavi. Kad je zdravlje u pitanju, kosti i zglobovi su vam vrlo osetljivi.
RIBE
Planetarni aspekti u vašem znaku doprinose tome da se posao ne odvija očekivanim tempom. Moguć je zastoj. Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz kratkotrajne razmirice, ali sve će se ubrzo srediti. Odličnog ste zdravlja i sjajno se osećate.
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