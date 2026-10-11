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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Neprestano će vam nešto ometati koncentraciju. Trošićete energiju na rešavanje nekih nesuglasica i nejasnoća i tako napredovati sporo. Nemojte biti tvrdoglavi prema autoritetima, ali i kolegama.

Ljubav: Osetićete samopouzdanje koje će vam dati snage da prekinete lošu vezu i zaplivate novim ljubavnim vodama. Originalnost u nastupu omogućiće vam da osvojite osobu koja pleni pažnju okoline izgledom, poreklom ili profesionalnim statusom.

Zdravlje: Mars u znaku Lava zaslužan je za vašu energičnost pa ste prisutni svugde gde se nešto događa. No mnogo radite i prilično ste pod stresom, pa će vam prijati trenuci opuštanja ili neke razbibrige.

Najbolji dan: 15. oktobar

Najlošiji dan: 11. oktobar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Merkur u Škorpiji loše će se odražavati na vašu koncentraciju i učinak. Iscrpljivaćete se da biste priveli zadatke kraju, pa će vam već sredinom radnog vremena biti muka od svega. Međutim, prkosni ste i jaki!

Ljubav: Partner će izraziti nezadovoljstvo dosadašnjim tretmanom u vezi ili zahtevati konkretnije korake. Radi opstanka veze, oboje ćete morati da se prilagodite i promenite dosadašnji pristup. U dugim vezama biće učestale svađe i nesporazumi.

Zdravlje: Iako imate mnogo fizičke snage i izdržljivosti, nepovoljan Marsov uticaj može da vam oslabi koncentraciju i pojača nemir ili nesanicu. Pripazite se prehlade ili viroze, koristiće vam vitamini.

Najbolji dan: 17. oktobar

Najlošiji dan: 12. oktobar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ulazite u period timskog rada i orijentacije na saradnike. Mogli biste da sklopite vredan posao ili ugovor o zajedničkim ulaganjima. Čuvajte svoj dobar glas i nemojte se kockati sopstvenim ugledom.

Ljubav: Ne možete da se požalite na svoj ljubavni život, no verovatna su i neka neprijatna iznenađenja. Suočite se sa posledicama ranijih postupaka, a planete će vam pomoći da iz svega nađete izlaz. Samci, u nekoga ćete se strastveno zaljubiti.

Zdravlje: Ako vas muče neke tegobe već duže vreme, ovo je odlična nedelja da obavite preglede ili dobijete novu terapiju kojom ćete biti jako zadovoljni. Pripazite na ishranu, naročito ako već imate tegoba s jetrom i žuči.

Najbolji dan: 11. oktobar

Najlošiji dan: 16. oktobar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Poslovi će se odvijati prema vašem planu. Iako ćete imati visoke ciljeve, znaćete kada šta treba učiniti i kada treba pričekati povoljniji trenutak. Planete vas podržavaju u ostvarenju ambicioznijih planova.

Ljubav: Nova veza započeće u kancelariji, na poslovnom sastanku, na hodnicima fakulteta ili tokom boravka u drugom gradu. Suprotna strana privući će vas manje svojim izgledom, a više autoritetom, čvrstim životnim stavovima ili zavidnom karijerom.

Zdravlje: Uživate planetarnu podršku, pa ste se prolepšali, a ni energije vam ne manjka. Bićete okrenuti zabavi i društvu, ali ni na sportske aktivnosti nećete zaboraviti. Često ćete trčati, šetati i skidati kilograme.

Najbolji dan: 13. oktobar

Najlošiji dan: 17. oktobar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nepovoljni Merkur otežaće vam ostvarenje planova. Više ćete morati da čekate i vežbate strpljivost, pa i sami da odložite izlazak u javnost, otvaranje prostora ili promociju, što će biti mudar potez.

Ljubav: Neki od vas će krenuti svojim putem, ostaviti prošlost i u svom srcu napraviti mesta za neke nove simpatije. Ako ipak odlučite da nastavite vezu s dosadašnjim partnerom, očekuje vas period raščišćavanja starih nesuglasica i obostranog prilagođavanja.

Zdravlje: Kašalj i grlobolja biće povezani s prekomernim uživanjem u cigaretama. Smanjite pušenje. Planete u Škorpiji loše će delovati na vaš imunitet, pa će vam koristiti medni pripravci, naročito propolis..

Najbolji dan: 15. oktobar

Najlošiji dan: 16. oktobar

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Sve se uspešnije nosite s teretom svakodnevice i ulažete mnogo energije u posao koji obavljate. Bićete iscrpljeni, ali na kraju radnog dana osećaćete zadovoljstvo jer ste dali sve od sebe.

Ljubav: Mogli biste da obnovite vezu iz prošlosti, ostvarite intimniji kontakt s dugogodišnjim prijateljem ili započnete romansu sa zrelijom, pouzdanom osobom bogatog životnog iskustva. Ako ste u braku, iskazaćete se vrlo tolerantnim i mudrim partnerom.

Zdravlje: S vašim zdravijem ne bi trebalo da bude problema. Planete su na vašoj strani pa ste dobro raspoloženi, naročito za druženja i zabave. Ako ulovite neki lep dan, iskoristite ga za planinarenje, trčanje ili vožnju biciklom.

Najbolji dan: 17. oktobar

Najlošiji dan: 15. oktobar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Najznačajniji pomaci dogodiće se s finansijama. Tu bi neke stvari mogle da postanu preglednije i izvesnije, što će povećati vašu radnu motivaciju i poslovnu angažovanost. Bićete zadovoljni prihodima.

Ljubav: Mogući su fatalni ljubavni susreti koji će se događati prilikom izlazaka ili na putovanjima. Možda ćete upoznati osobu koja ne živi u vašem gradu ili ostvariti ljubav preko telefonske žice. Nekima se u život vraća bivši partner ili simpatija.

Zdravlje: Ljubavni život je najsvetlija tačka ove nedelje, pa će vam zaljubljenost iii stabilan bračni život omogućiti da se i sami dobro osećate. Manje tegobe koje bi mogle da se pojave, biće vezane za nemir i nesanicu.

Najbolji dan: 11. oktobar

Najlošiji dan: 17. oktobar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete puni energije i lako voditi druge u svom pravcu. Pronaći ćete lično zadovoljstvo u svemu što vam se događa. Dok će drugikasniti s poslom, vi ćete mudro zaobilaziti sve neočekivane zamke.

Ljubav: Nemirne ljubavne vode i talasi romantike preplaviće vas tokom ovog dinamične nedelje. To će vam pružiti mogućnost da otkrijete nove i nepoznate svetove osećanja i ljubavnih čari i tako se oslobodite kočnica koje vas sputavaju.

Zdravlje: Planete vam daruju ogromnu dozu energičnosti i odlučnosti. Više ćete se kretati, baviti sportom i posećivati prijatelje i razmenjivati ideje. Putovanja vas usrećuju i donose željena uzbuđenja.

Najbolji dan: 12. oktobar

Najlošiji dan: 14. oktobar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Profitiraćete ako odaberete tajanstven rad bez mnogo isticanja sebe i svojih prohteva. Nemojte biti tvrdoglavi, nego prihvatite pomoć osobe koja se bolje razume u suštinu problema koji je iskrsao.

Ljubav: Nemojte se praviti da ljubavni problemi ne postoje, poslušajte šta partner govori. Krenite od uzroka i rešite ih jer ovo je dobro vreme da stara veza doživi novi početak, a zaboravljene strasti opet izbiju na površinu obnovljenim žarom.

Zdravlje: Prijaće vam izolacija od ljudi i noćnih uzbuđenja. Najsrećniji ćete biti na svom omiljenom kućnom kauču. Mogli biste da patite od hroničnih tegoba koje će zahtevati posetu lekaru i novu terapiju.

Najbolji dan: 16. oktobar

Najlošiji dan: 13. oktobar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pružaju vam se nove poslovne opcije koje unose nemir u vaš život, ali krajnje je vreme da pobedite sigurnost uhodanog životnog ritma i prihvatite se odgovornijih zadataka. Više verujte u sebe!

Ljubav: Pred vama su burna i strastvena ljubavna zbivanja. Konačno ćete se probuditi iz uspavanosti i spoznati šta i koga zaista želite. Ako planirate brak, početak zajedničkog života ili majčinstvo, želje bi mogle vrlo brzo da vam se ostvare.

Zdravlje: Bićete društveni i zabavni i jedva ćete čekati da vas neko pozove na ples, neku društvenu manifestaciju i slično. Vladavina Škorpije zaslužna je za vašu vitalnost, odličan imunitet i otpornost na stres.

Najbolji dan: 17. oktobar

Najlošiji dan: 11. oktobar

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Iscrpljivaće vas rutinski, uobičajeni zadaci, a odnosi sa saradnicima postajaće naporniji. Otvorenost i potreba da svima kažete u lice šta o njima mislite, prouzrokovaće dodatne probleme. Izbegnite preterivanja!

Ljubav: Na površinu će isplivati vaše ili partnerove mane koje ste dugo potiskivali. Povećana agresivnost u nastupu pratiće i samce. Oni će previše otvoreno pristupiti simpatiji i tako već na samom početku sebi umanjiti šanse za ulazak u ljubavnu vezu.

Zdravlje: Druženje s prijateljima i boravak na svežem vazduhu imaće izuzetno blagotvoran učinak na vaše raspoloženje. Međutim, zbog nepovoljne vladavine Škorpije, skloni ste povredama i upalnim procesima.

Najbolji dan: 11. oktobar

Najlošiji dan: 14. oktobar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Komuniciraćete s lakoćom, uspešno ostvarivati kontakte s ljudima koji žive udaljeno od vas. Vaši kvaliteti će vas izdići iz proseka, a okolina će priznavati i ceniti vaš rad. Sve više vas privlaće poslovi u inostranstvu.

Ljubav: Ako vas je partner ostavio, neka vas ne iznenadi njegov telefonski poziv i preklinjanje da obnovite vezu. Odluka će zavisiti od vas, a dileme će biti teške jer još niste načisto sa svojim osećanjima. Ne žurite, sad je red da druga strana pričeka.

Zdravlje: Venera u Škorpiji doprineće vašem boljem raspoloženju, a naklonjeni Merkur puniće vas energijom, pa ćete zabavljati sve oko sebe. Društveni život i izlasci sjajan su način da se oslobodite stresa.

Najbolji dan: 12. oktobar

Najlošiji dan: 15. oktobar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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