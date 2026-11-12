Ubacite beli luk u WC šolju i ostavite ga preko noći: Razlog će vas oduševiti, evo šta se dešava ujutru
- Francuski portal Maison-Travaux navodi da beli luk može pomoći u uklanjanju tvrdokornih mrlja i žućkastih naslaga u WC šolji zahvaljujući alicinu.
- Dovoljno je ubaciti oljušten čen u šolju preko noći, a ujutru pustiti vodu i po potrebi postupak ponavljati jednom do dva puta nedeljno.
Tvrdokorne mrlje i žućkaste naslage u kupatilu ne moraju se uvek uklanjati skupim hemijskim sredstvima za čišćenje. Francuski portal Maison-Travaux predstavio je jednostavan kućni trik u kom glavnu ulogu ima namirnica koju većina ljudi već ima u svojoj kuhinji – beli luk.
Tajna ove metode leži u alicinu, organskom spoju koji se oslobađa kada se beli luk zgnječi ili prereže. Alicin je poznat po svojim antibakterijskim, antigljivičnim, antivirusnim i antiparazitskim svojstvima, zbog čega se preporučuje kao pristupačno sredstvo u borbi protiv bakterija i gljivica u WC šolji.
Naslage na dnu i rubovima školjke najčešće nastaju taloženjem minerala iz vode, kao što su kalcijum i magnezijum. S vremenom se stvaraju beli ili žućkasti tragovi koji pogoduju razvoju bakterija, plijesni i gljivica.
Kako da primenite ovaj trik
Postupak je izuzetno jednostavan i ne zahteva nikakvu posebnu opremu.
Uzmite jedan veći čen belog luka i uklonite mu spoljnu ljusku. Ubacite čen direktno u WC šolju i ostavite ga da deluje tokom cele noći. Tokom noći alicin deluje na naslage i prisutne mikroorganizme.
Sledećeg jutra jednostavno pustite vodu kako biste uklonili luk i isprali. Za održavanje čistoće i optimalne rezultate, preporučuje se ponavljanje ovog postupka jednom do dva puta nedeljno.
Dodatni savet za još bolji efekat
Ukoliko želite još jače delovanje, dodajte i nekoliko kašika limunske kiseline i sode bikarbone. Ova kombinacija se lako uklapa u redovnu rutinu čišćenja doma uz namirnice koje već imate pri ruci.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Najlakše čišćenje belog luka