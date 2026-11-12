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Tvrdokorne mrlje i žućkaste naslage u kupatilu ne moraju se uvek uklanjati skupim hemijskim sredstvima za čišćenje. Francuski portal Maison-Travaux predstavio je jednostavan kućni trik u kom glavnu ulogu ima namirnica koju većina ljudi već ima u svojoj kuhinji – beli luk.

Tajna ove metode leži u alicinu, organskom spoju koji se oslobađa kada se beli luk zgnječi ili prereže. Alicin je poznat po svojim antibakterijskim, antigljivičnim, antivirusnim i antiparazitskim svojstvima, zbog čega se preporučuje kao pristupačno sredstvo u borbi protiv bakterija i gljivica u WC šolji.

Naslage na dnu i rubovima školjke najčešće nastaju taloženjem minerala iz vode, kao što su kalcijum i magnezijum. S vremenom se stvaraju beli ili žućkasti tragovi koji pogoduju razvoju bakterija, plijesni i gljivica.

Beli luk Foto: Aexander Romanov / Alamy / Profimedia

Kako da primenite ovaj trik

Postupak je izuzetno jednostavan i ne zahteva nikakvu posebnu opremu.

Uzmite jedan veći čen belog luka i uklonite mu spoljnu ljusku. Ubacite čen direktno u WC šolju i ostavite ga da deluje tokom cele noći. Tokom noći alicin deluje na naslage i prisutne mikroorganizme.

Sledećeg jutra jednostavno pustite vodu kako biste uklonili luk i isprali. Za održavanje čistoće i optimalne rezultate, preporučuje se ponavljanje ovog postupka jednom do dva puta nedeljno.

Dodatni savet za još bolji efekat

Ukoliko želite još jače delovanje, dodajte i nekoliko kašika limunske kiseline i sode bikarbone. Ova kombinacija se lako uklapa u redovnu rutinu čišćenja doma uz namirnice koje već imate pri ruci.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Najlakše čišćenje belog luka