da li ste znali

da li ste znali

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Kupci u prodavnicama vrlo često biraju mandarine i druge citruse spakovane u mrežaste kesice crvene boje. Ova praksa uopšte nije slučajna – nijansa same ambalaže čini da plodovi deluju znatno intenzivnije, sočnije i zrelije. Za ovu vizuelnu varku odgovorna je fenomenu poznat u nauci kao Becoldov efekat.

Zašto se mandarine pakuju u crvenu mrežicu Foto: Evelien DOosje / Alamy / Profimedia

Optičke iluzije

Ljudski mozak ne posmatra nijanse izolovano, već na doživljaj određene boje izuzetno utiče njeno neposredno okruženje. Kada se voće nalazi iza crvene mrežice, njegova spoljašnja kora deluje znatno narandžastije. Ova vizuelna obmana naročito dolazi do izražaja kod plodova koji na sebi još uvek imaju zelenkaste tragove, jer ih crvene niti vizuelno neutrališu i daju im ujednačen, primamljiv izgled.

Ova strategija nije rezervisana samo na agrume. Trgovci primenjuju isti princip i na druge namirnice kako bi istakli njihove estetske atribute. Zato se limeta gotovo uvek pakuje u zelene, limun u žute, a pitomi kesten u smeđe mrežice, čime ambalaža pored zaštitne uloge dobija i marketinšku funkciju.

Zašto se mandarine pakuju u crvenu mrežicu Foto: Tiffany Ward / Alamy / Profimedia

Trgovački lanci i proizvođači odavno koriste usklađivanje boja kako bi namirnice učinili privlačnijim. Odličan primer je sir koji se najčešće pakuje u žutu foliju, dok se za dimljeni losos bira ambalaža sa prozorčićima specifičnih tonova koji naglašavaju svežinu mesa. Ipak, krajnji efekat zavisi od konkretne kombinacije boja, kao i od samog kvaliteta namirnice. Mrežica ili folija odgovarajuće nijanse neće uvek dati jednako upečatljiv rezultat.

Da li jarka boja garantuje pun i sladak ukus?

Bez obzira na to koliko plodovi deluju savršeno kroz crveno pakovanje, boja ambalaže ne pruža nikakav uvid u njihov stvarni ukus. Na osnovu izgleda mrežice ne može se proceniti da li je voćka sočna, slatka ili kisela.

Zašto se mandarine pakuju u crvenu mrežicu Foto: Yuriy Pozdnikov / Alamy / Profimedia

Takođe, ni izrazito narandžasta kora sama po sebi nije garancija zrelosti, jer na prebojenost utiču sama sorta i vremenski uslovi tokom uzgoja. Crvena mrežica je tek dobar primer marketinškog trika koji utiče na prve reakcije potrošača, zbog čega prilikom kupovine ne bi trebalo donositi odluke isključivo na osnovu prvog vizuelnog utiska.

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