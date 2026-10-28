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Dnevni horoskop za 28. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde predviđaju ove srede?

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas vam dolaze nove prilike za saradnju. Iako ste navikli da sve radite sami, partnerstvo može doneti veći uspeh. Budite otvoreni za tuđe ideje i izbegavajte rasprave - diplomatski pristup daje najbolje rezultate.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Fokusirajte se na posao i obaveze koje ste odlagali. Uz malo dodatnog truda možete završiti važan zadatak. Finansije su stabilne, ali budite pažljivi s troškovima. Veče donosi potrebu za odmorom i tišinom.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kreativna energija vas danas pokreće, savršen je dan da započnete novi projekat. Ljudi vas prate jer govorite uverljivo. Međutim, pazite da ne obećavate više nego što možete ispuniti. Odmarajte se između aktivnosti.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije su duboke i mogu vas navesti na razmišljanje o prošlosti. Vreme je da pustite ono što vas opterećuje. Fokusirajte se na dom i bliske osobe - iskren razgovor ili mali gest ljubavi donosi mir i sigurnost.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše reči danas imaju težinu, zato ih birajte pažljivo. Ako imate važan razgovor, sada je trenutak da ga započnete. Moguća je podrška osobe na položaju. U ljubavi budite otvoreni, ali ne preterano ponosni.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan donosi priliku da sredite finansije ili organizujete nešto što vam je važno. Poslovni razgovori idu u vašu korist. Ne zaboravite da pohvalite sebe za trud koji ulažete. Kratka šetnja vraća vam mir i fokus.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Energija vam pomaže da povratite ravnotežu. Neko će od vas tražiti za savet, pomozite, ali ne preuzimajte tuđe probleme. Ljubavni odnosi su u fazi stabilizacije. Uživajte u harmoniji koju sami gradite.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša intuicija je izuzetno jaka, ali i strasti su naglašene. Ako osećate napetost, kanališite je u nešto produktivno. Novi uvid može vam pomoći da preokrenete situaciju koja vas dugo mučila. Verujte svom instinktu.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas se otvara prostor za učenje i napredak. Idealan trenutak za planiranje putovanja ili razgovor o budućim projektima. Pozitivan stav privlači prave ljude. Ljubavni odnos jača uz iskrenost i poverenje.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš trud konačno počinje da daje rezultate. Iako put nije bio lak, danas možete osetiti da se stvari kreću u vašem smeru. Ostanite dosledni i ne odustajte. Veče donosi potrebu za mirom i ličnim prostorom.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Inspiracija dolazi iz neobičnih susreta. Neko vas može iznenaditi novim pogledom na problem. Otvorite um, ali zadržite praktičnost. Danas kombinacija intuicije i logike donosi sjajan rezultat.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osećate snažan unutrašnji poriv za promenom. Emocije su duboke, ali i konstruktivne. Idealno je vreme za introspekciju, meditaciju ili razgovor s bliskom osobom. Male odluke sad mogu oblikovati vašu budućnost.