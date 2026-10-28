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Ljubomoru ne mora da pokrene otvoreno udvaranje ili očigledan razlog za sumnju. Ponekad su dovoljni razgovori koji postaju sve kraći, manje zajedničkih trenutaka ili utisak da partner s više pažnje sluša nekog drugog. Ono što jedna osoba neće ni primetiti, druga će doživeti kao znak da se bliskost polako gubi.

Horoskopski znakovi koji imaju najviše neuspelih veza Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

U astrološkim tumačenjima, Rak, Lav, Bik i Škorpija izdvajaju se kao horoskopski znakovi kojima takve situacije naročito teško padaju. Ipak, njihove reakcije nemaju uvek isti povod: dok jednima nedostaje potvrda da su voljeni, druge najviše uznemiravaju neizvesnost i narušeno poverenje.

Rak: Povlači se kada mu nedostaje bliskost

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Raka se ljubav prepoznaje u svakodnevnim sitnicama: nežnosti, poveravanju i vremenu koje partneri izdvajaju jedno za drugo. Prema astrologiji, upravo mu ti mali znaci privrženosti pružaju osećaj da je veza sigurna i da u životu voljene osobe ima posebno mesto.

Zato ga može pogoditi kada partner postane uzdržaniji ili važne stvari radije deli s drugim ljudima. Tada se javlja bojazan da odnos više nema nekadašnju toplinu, čak i kada za takav zaključak nema jasne potvrde.

Umesto da odmah kaže šta ga muči, Rak može da se zatvori u sebe. Očekuje da partner primeti promenu u njegovom raspoloženju, pa ono što je moglo da se razjasni razgovorom ostaje neizgovoreno. U osnovi takve ljubomore, prema astrološkim opisima, često je strah od gubitka emocionalne povezanosti.

Lav: Teško prihvata osećaj da je zapostavljen

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lav se u astrologiji opisuje kao velikodušan i srčan partner, koji osećanja pokazuje otvoreno. Kada nekoga voli, želi da mu posveti pažnju, ali mu je jednako važno da oseti da je ta naklonost uzvraćena.

Njegovu ljubomoru zato ne mora da izazove samo prisustvo druge osobe. Mnogo više može da ga povredi situacija u kojoj partner za druge ima lepe reči, interesovanje i vreme, dok njegove potrebe prolaze neprimećeno.

Iza povređenog ponosa tada može da stoji potreba za potvrdom da je i dalje važan i poželjan. Iako ostavlja utisak osobe koju je teško pokolebati, prema astrološkim tumačenjima, Lav je osetljiv na zanemarivanje. Kada u vezi dobija dovoljno topline i uvažavanja, sumnje lakše ustupaju mesto njegovoj vedrijoj i privrženijoj strani.

Bik: Neizvesnost mu narušava osećaj sigurnosti

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bik ljubavni odnos, prema astrologiji, gradi postepeno, uz želju da on bude pouzdan i trajan. Važni su mu doslednost, odanost i saznanje da na partnera može da računa.

Problem nastaje kada jasne odgovore zamene nedorečene poruke, a uobičajeno ponašanje počne da se menja bez objašnjenja. Takve okolnosti mogu da probude njegovu nesigurnost, jer dovode u pitanje stabilnost koju je dugo stvarao.

Bik neće nužno odmah burno reagovati. Može da deluje smireno, a da se istovremeno uporno vraća na ono što ga je uznemirilo. Kada jednom posumnja, teško mu je da nedoumicu ostavi po strani, pa od partnera može istrajno da traži objašnjenje.

Škorpija: Sumnju teško ostavlja bez odgovora

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

U astrološkim opisima Škorpija se vezuje za snažna osećanja i potrebu za dubokim poverenjem. Površna bliskost joj uglavnom nije dovoljna: želi odnos u kojem postoji iskrenost i spremnost da se otvoreno razgovara.

Upravo zato prikrivanje, izbegavanje odgovora ili neuobičajena distanca mogu da je navedu da preispituje partnerovo ponašanje. Kada oseti da nešto nije kao ranije, pažnju počinje da usmerava i na detalje koje bi inače zanemarila.

Njena ljubomora ne mora odmah da bude vidljiva. Ponekad će ćutati, posmatrati i pokušavati da sama poveže ono što joj deluje nejasno. Ipak, prema astrološkim tumačenjima, iza te uzdržanosti mogu da se kriju snažna uznemirenost i strah da je poverenje narušeno.

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